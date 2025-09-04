https://ria.ru/20250904/glava-2039651827.html

Главу МЧС России избрали председателем КСЧС ОДКБ

Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ, сообщает пресс-служба ведомства."Глава МЧС России Александр Куренков избран председателем Координационного совета по чрезвычайным ситуациям ОДКБ… Заседание КСЧС ОДКБ состоялось в Киргизии... Председательство в ОДКБ переходит ежегодно от государства к государству в алфавитном порядке: в этом году председательствует Киргизия, в следующем - Россия", - говорится в сообщении.Куренков предложил сосредоточиться на трех приоритетных направлениях совместной работы: обмене опытом и передовыми технологиями, повышении квалификации сотрудников, отработке практических навыков взаимодействия при ликвидации последствий ЧС.Договор о коллективной безопасности подписан в Ташкенте в 2002 году, тогда же была учреждена Организация lоговора о коллективной безопасности (ОДКБ). В настоящее время в ее составе шесть государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.Координационный совет по чрезвычайным ситуациям ОДКБ (КСЧС ОДКБ) создан в 2007 году для взаимодействия министерств и ведомств государств-членов организации в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

