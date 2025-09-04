Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке
13:25 04.09.2025 (обновлено: 13:33 04.09.2025)
Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке
Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Нужно найти источники финансирования гидроэнергетики на Дальнем Востоке, сообщил президент России Владимир Путин.Путин в четверг работает во Владивостоке. Глава государства провел совещание по развитию топливно-энергетических комплексов Дальнего Востока."Нужно проработать проекты строительства крупных гидроэнергетических проектов и предусмотреть источники их финансирования, причем такая работа необходима в том числе для сохранения и создания профессиональных компетенций, школы гидроэнергетики, которой, безусловно, наша страна всегда славилась", - сказал Путин во время совещания.
Путин призвал профинансировать гидроэнергетику на Дальнем Востоке

Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке
Президент РФ Владимир Путин в филиале Национального центра "Россия" во Владивостоке. Архивное фото
Гидроэнергетика на Дальнем Востоке используется недостаточно, заявил Путин
