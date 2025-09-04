https://ria.ru/20250904/gidroenergetika-2039654471.html
Гидроэнергетика на Дальнем Востоке используется недостаточно, заявил Путин
2025-09-04T13:22:00+03:00
2025-09-04T13:22:00+03:00
2025-09-04T13:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин."Гидроэнергетический потенциал региона, масштабный, большой, используется пока явно недостаточно. При этом гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы: от водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
