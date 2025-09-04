https://ria.ru/20250904/gidroenergetika-2039654471.html

Гидроэнергетика на Дальнем Востоке используется недостаточно, заявил Путин

Гидроэнергетика на Дальнем Востоке используется недостаточно, заявил Путин - РИА Новости, 04.09.2025

Гидроэнергетика на Дальнем Востоке используется недостаточно, заявил Путин

Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T13:22:00+03:00

2025-09-04T13:22:00+03:00

2025-09-04T13:40:00+03:00

владимир путин

дальний восток

россия

владивосток

вэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039329555_741:78:2905:1295_1920x0_80_0_0_d24e7a73324143ba8be0deb8506deafa.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока пока используется недостаточно, заявил президент России Владимир Путин."Гидроэнергетический потенциал региона, масштабный, большой, используется пока явно недостаточно. При этом гидроэлектростанции не только обеспечивают надежное электроснабжение региона, но и дают так называемые комплексные эффекты для экономики и социальной сферы: от водоснабжения территории до противодействия паводкам, что для Дальнего Востока крайне актуально", - сказал Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса (ТЭК) на Дальнем Востоке.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250904/rost-2039653990.html

дальний восток

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, дальний восток, россия, владивосток, вэф-2025