Германия хочет увеличить военную помощь Украине, сообщили СМИ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 04.09.2025
Германия хочет увеличить военную помощь Украине, сообщили СМИ
Германия хочет увеличить военную помощь Украине, сообщили СМИ
Германия планирует заметно увеличить военную помощь Украине, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на немецкие правительственные круги. РИА Новости, 04.09.2025
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Германия планирует заметно увеличить военную помощь Украине, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на немецкие правительственные круги. "Что касается систем вооружения и противовоздушной обороны, мы в первую очередь предусмотрели значительное наращивание поставок", - приводит телеканал цитату своего источника. Отмечается, что правительство ФРГ также намерено поддерживать наступательные возможности Киева, включая разработку украинских дальнобойных ракет. В целом речь идёт о поддержке производства оружия на территории Украины, включая точное оружие, например, крылатые ракеты, уточнил телеканал. Кроме того, Германия планирует поставить оборудование для четырёх механизированных бригад украинской пехоты, это почти 500 единиц техники в год. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Германия планирует заметно увеличить военную помощь Украине, сообщил телеканал n-tv со ссылкой на немецкие правительственные круги.
"Что касается систем вооружения и противовоздушной обороны, мы в первую очередь предусмотрели значительное наращивание поставок", - приводит телеканал цитату своего источника.
Отмечается, что правительство ФРГ также намерено поддерживать наступательные возможности Киева, включая разработку украинских дальнобойных ракет. В целом речь идёт о поддержке производства оружия на территории Украины, включая точное оружие, например, крылатые ракеты, уточнил телеканал.
Кроме того, Германия планирует поставить оборудование для четырёх механизированных бригад украинской пехоты, это почти 500 единиц техники в год.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для РФ. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также констатировал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
