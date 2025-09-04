В ФРГ рассказали, когда примут решение о гарантиях безопасности для Украины
Корнелиус: ФРГ примет решение о гарантиях для Украины в надлежащее время
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия примет решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины в "надлежащее время", когда будет прояснен характер и масштаб участия США, а также по результатам переговорного процесса, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Европейцы готовы внести решающий вклад в обеспечение сильных гарантий безопасности для Украины после урегулирования путем переговоров. Германия будет в этом участвовать", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", в которой принимал участи канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Мерц, что в центре внимания должно быть финансирование, вооружение и обучение украинских вооруженных сил.
Мерц отметил, что необходимо продолжить работу по подготовке саммита, в котором также примет участие Владимир Зеленский. Там должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня.
"Если российская сторона продолжит тянуть время, то Европа усилит санкционное давление, чтобы увеличить шансы на дипломатическое урегулирование", - подчеркивается в сообщении.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.