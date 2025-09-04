Рейтинг@Mail.ru
В ФРГ рассказали, когда примут решение о гарантиях безопасности для Украины
Специальная военная операция на Украине
 
17:56 04.09.2025 (обновлено: 17:57 04.09.2025)
В ФРГ рассказали, когда примут решение о гарантиях безопасности для Украины
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия примет решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины в "надлежащее время", когда будет прояснен характер и масштаб участия США, а также по результатам переговорного процесса, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус. "Европейцы готовы внести решающий вклад в обеспечение сильных гарантий безопасности для Украины после урегулирования путем переговоров. Германия будет в этом участвовать", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", в которой принимал участи канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Мерц, что в центре внимания должно быть финансирование, вооружение и обучение украинских вооруженных сил. "Германия примет решение о военном участии в надлежащее время, когда будут прояснены основные условия. Это касается, в частности, характера и масштабов участия США, а также результатов переговорного процесса. Бундестаг принимает решение о национальном мандате", - сообщила пресс-служба. Мерц отметил, что необходимо продолжить работу по подготовке саммита, в котором также примет участие Владимир Зеленский. Там должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня. "Если российская сторона продолжит тянуть время, то Европа усилит санкционное давление, чтобы увеличить шансы на дипломатическое урегулирование", - подчеркивается в сообщении. Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В ФРГ рассказали, когда примут решение о гарантиях безопасности для Украины

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Германия примет решение о военном участии в качестве гарантии безопасности для Украины в "надлежащее время", когда будет прояснен характер и масштаб участия США, а также по результатам переговорного процесса, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.
"Европейцы готовы внести решающий вклад в обеспечение сильных гарантий безопасности для Украины после урегулирования путем переговоров. Германия будет в этом участвовать", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам встречи так называемой "коалиции желающих", в которой принимал участи канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Мерц заявил о готовности Германии наблюдать за прекращением огня на Украине
7 мая, 16:48
Мерц, что в центре внимания должно быть финансирование, вооружение и обучение украинских вооруженных сил.
"Германия примет решение о военном участии в надлежащее время, когда будут прояснены основные условия. Это касается, в частности, характера и масштабов участия США, а также результатов переговорного процесса. Бундестаг принимает решение о национальном мандате", - сообщила пресс-служба.
Мерц отметил, что необходимо продолжить работу по подготовке саммита, в котором также примет участие Владимир Зеленский. Там должно быть достигнуто соглашение о прекращении огня.
"Если российская сторона продолжит тянуть время, то Европа усилит санкционное давление, чтобы увеличить шансы на дипломатическое урегулирование", - подчеркивается в сообщении.
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц принимал участие во встрече "коалиции желающих" в формате видеоконференции.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Общее фото участников встречи коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 27 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
СМИ: не все страны "коалиции желающих" хотят отправлять войска на Украину
27 марта, 09:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияУкраинаСШАФридрих МерцВладимир ЗеленскийКир СтармерБундестаг ГерманииНАТО
 
 
