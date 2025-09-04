Рейтинг@Mail.ru
МЭР назвало страны, туристы из которых чаще всего посещают Россию - РИА Новости, 04.09.2025
Туризм
 
06:39 04.09.2025 (обновлено: 09:48 04.09.2025)
МЭР назвало страны, туристы из которых чаще всего посещают Россию
МЭР назвало страны, туристы из которых чаще всего посещают Россию - РИА Новости, 04.09.2025
МЭР назвало страны, туристы из которых чаще всего посещают Россию
Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего... РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники", - ответил Кондратьев на вопрос о туристах, которые чаще остальных посещают Россию. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
россия
германия
китай
россия, германия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025
Туризм, Россия, Германия, Китай, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум (ВЭФ), ВЭФ-2025
МЭР назвало страны, туристы из которых чаще всего посещают Россию

Туристы из Германии и Китая вошли в топ-5 тех, кто чаще всего посещают Россию

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНикита Кондратьев на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Никита Кондратьев на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Никита Кондратьев на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники", - ответил Кондратьев на вопрос о туристах, которые чаще остальных посещают Россию.
ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ТуризмРоссияГерманияКитайНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Дальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум (ВЭФ)ВЭФ-2025
 
 
