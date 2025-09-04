https://ria.ru/20250904/germanija-2039554639.html
МЭР назвало страны, туристы из которых чаще всего посещают Россию
2025-09-04T06:39:00+03:00
2025-09-04T06:39:00+03:00
2025-09-04T09:48:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники", - ответил Кондратьев на вопрос о туристах, которые чаще остальных посещают Россию. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
