МЭР назвало страны, туристы из которых чаще всего посещают Россию

2025-09-04T06:39:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Германия и Китай стабильно входят в топ-5 стран, туристы которых посещают Россию, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "Первое место занимает Китай. Германия тоже стала лидером, входит стабильно в топ-5. Но это могут быть как граждане с двойным гражданством, так и соотечественники", - ответил Кондратьев на вопрос о туристах, которые чаще остальных посещают Россию. ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

россия, германия, китай, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум (вэф), вэф-2025