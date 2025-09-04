Рейтинг@Mail.ru
Газпромбанк предложил стандартизировать процесс ГЧП
14:02 04.09.2025
Газпромбанк предложил стандартизировать процесс ГЧП
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов предложил создать единые стандарты для проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба банка. "Банкам не хватает общей позиции рынка, поддержанной ЦБ, стандарта в части основных принципов договорной обвязки ГЧП. Это в первую очередь должно касаться правил, по которым решения принимают государственные органы (регионы)", – сказал Чичканов, его слова приводит пресс-служба банка. Выработка общих принципов именно для государственных заказчиков имеет особое значение. Как отмечает первый вице-президент банка, сегодня регионы по-разному трактуют распределение рисков и условия платежных механизмов, что затягивает согласования на годы. Чичканов подчеркнул, что стандартизация не должна быть просто рекомендацией или нормативным регулированием, а должна стать мерой допустимого. При этом стандарт не обязан охватывать все проекты, а лишь основные типы: отдельные и мегапроекты могут решаться в индивидуальном порядке. Такой подход ускорит не только процессы согласования, но и саму реализацию проектов. В свою очередь, инициативу, предложенную Чичкановым, поддержал начальник центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Вячеслав Буньков.
Газпромбанк предложил стандартизировать процесс ГЧП

Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов
Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов предложил создать единые стандарты для проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщает пресс-служба банка.
"Банкам не хватает общей позиции рынка, поддержанной ЦБ, стандарта в части основных принципов договорной обвязки ГЧП. Это в первую очередь должно касаться правил, по которым решения принимают государственные органы (регионы)", – сказал Чичканов, его слова приводит пресс-служба банка.
Выработка общих принципов именно для государственных заказчиков имеет особое значение. Как отмечает первый вице-президент банка, сегодня регионы по-разному трактуют распределение рисков и условия платежных механизмов, что затягивает согласования на годы.
Чичканов подчеркнул, что стандартизация не должна быть просто рекомендацией или нормативным регулированием, а должна стать мерой допустимого. При этом стандарт не обязан охватывать все проекты, а лишь основные типы: отдельные и мегапроекты могут решаться в индивидуальном порядке. Такой подход ускорит не только процессы согласования, но и саму реализацию проектов.
В свою очередь, инициативу, предложенную Чичкановым, поддержал начальник центра стратегического анализа департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Вячеслав Буньков.
Стенд АО Газпромбанк - РИА Новости, 1920, 29.08.2025
Газпромбанк запустил акселерационную программу для технологических проектов
