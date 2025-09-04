Краснов поручил проверить ГАИ после жалоб бизнеса

https://ria.ru/20250904/gai-2039635392.html

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить ГАИ и Ространснадзор после жалоб бизнеса на полях ВЭФ на процедуры согласования, связанные с использованием дорог, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Уточняется, что на полях ВЭФ-2025 Краснов встретился с представителями бизнес-сообщества. Один из участников встречи рассказал о серьезных барьерах, которые приходится преодолевать предпринимателям при реализации инвестиционных проектов. "В частности, им была затронута проблема организации съездов и присоединений к автомобильным дорогам - хозяйствующие субъекты вынуждены проходить длительные процедуры согласования после реконструкции дорожного полотна, в том числе при определении границ примыканий. Это снижает трафик на объектах, увеличивает риски и сроки окупаемости проектов, отметил индивидуальный предприниматель из Хабаровска", - говорится в сообщении. "В связи с этим генпрокурор России Игорь Краснов поручил незамедлительно приступить к проверке Госавтоинспекции и Ространснадзора в целом по стране, а также дать оценку работе Росавтодора в части оказания государственных услуг в этой сфере", - подчеркивается в релизе.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

