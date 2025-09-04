Рейтинг@Mail.ru
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в Мордовии - РИА Новости, 04.09.2025
Республика Мордовия
Республика Мордовия
 
17:30 04.09.2025
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в Мордовии
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в Мордовии
республика мордовия
россия
саранск
артем здунов
технологии
республика мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в России форум в сфере процессной аналитики, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов с применением цифровых решений и искусственного интеллекта "ProcessTech Saransk" стартовал в столице Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "Более 500 участников из 200 крупнейших компаний России и стран СНГ – топ-менеджеры и лидеры цифровой трансформации – съехались на форум "ProcessTech Saransk 2025". Все они видят в технологиях свою формулу эффективности и готовы делиться ей с другими. В течение трех дней участники будут всесторонне обсуждать эту сферу, находить инсайты, делиться лучшими практиками и налаживать новые связи", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что республика активно развивает технологии, наукоемкие отрасли экономики и человеческий капитал. Региональная команда поддерживает инновации, стремится к развитию. "Жизнь становится быстрее, интереснее, появляются новые вводные. "ProcessTech Saransk" – форум о новой культуре управления, где современные технологии помогают принимать более точные, обоснованные и своевременные решения на основе реальных данных. Это особенно важно сегодня, когда каждая минута, рубль, шаг в стратегии развития должны быть просчитаны и эффективны. Верим, что Мордовия станет родиной новых проектов, формирующих экономику будущего", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Был отмечен вклад организатора ProcessTech Saransk – компании "Инфомаксимум": форум в Саранске стал уникальной площадкой федерального уровня, а "Инфомаксимум" во взаимодействии с командой Мордовии формирует рынок и задает стандарты. Генеральный директор компании Александр Бочкин рассказал о рабочих кейсах применения искусственного интеллекта и о том, как "нанять" цифрового работника Отмечается, что в первый день форума проходят выступления лидеров рынка и панельные дискуссии. Второй день – день практики: участников ждут воркшопы, где можно будет погрузиться в технологии и увидеть их в действии. Последний день форума пройдет в формате нетворкинга, чтобы дать участникам возможность завести новые полезные связи в неформальной обстановке, заодно познакомиться с республикой и ее культурой. Также в рамках форума впервые состоится вручение премии "ProcessTech: Проект года 2025" - особой награды за лучшие проекты в области аналитики процессов и операций.
россия
саранск
россия, саранск, артем здунов, технологии, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Артем Здунов, Технологии, Республика Мордовия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в России форум в сфере процессной аналитики, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов с применением цифровых решений и искусственного интеллекта "ProcessTech Saransk" стартовал в столице Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
"Более 500 участников из 200 крупнейших компаний России и стран СНГ – топ-менеджеры и лидеры цифровой трансформации – съехались на форум "ProcessTech Saransk 2025". Все они видят в технологиях свою формулу эффективности и готовы делиться ей с другими. В течение трех дней участники будут всесторонне обсуждать эту сферу, находить инсайты, делиться лучшими практиками и налаживать новые связи", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артём Здунов на открытии высокотехнологичного производства композитного дивизиона госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Пултрузионное производство полимерных композитов запущено в Мордовии
27 августа, 17:08
Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что республика активно развивает технологии, наукоемкие отрасли экономики и человеческий капитал. Региональная команда поддерживает инновации, стремится к развитию.
"Жизнь становится быстрее, интереснее, появляются новые вводные. "ProcessTech Saransk" – форум о новой культуре управления, где современные технологии помогают принимать более точные, обоснованные и своевременные решения на основе реальных данных. Это особенно важно сегодня, когда каждая минута, рубль, шаг в стратегии развития должны быть просчитаны и эффективны. Верим, что Мордовия станет родиной новых проектов, формирующих экономику будущего", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Был отмечен вклад организатора ProcessTech Saransk – компании "Инфомаксимум": форум в Саранске стал уникальной площадкой федерального уровня, а "Инфомаксимум" во взаимодействии с командой Мордовии формирует рынок и задает стандарты. Генеральный директор компании Александр Бочкин рассказал о рабочих кейсах применения искусственного интеллекта и о том, как "нанять" цифрового работника
Отмечается, что в первый день форума проходят выступления лидеров рынка и панельные дискуссии. Второй день – день практики: участников ждут воркшопы, где можно будет погрузиться в технологии и увидеть их в действии. Последний день форума пройдет в формате нетворкинга, чтобы дать участникам возможность завести новые полезные связи в неформальной обстановке, заодно познакомиться с республикой и ее культурой.
Также в рамках форума впервые состоится вручение премии "ProcessTech: Проект года 2025" - особой награды за лучшие проекты в области аналитики процессов и операций.
Диетические продукты - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Проекты по здоровому питанию реализуют в Мордовии
7 августа, 21:10
 
Республика МордовияРоссияСаранскАртем ЗдуновТехнологииРеспублика Мордовия
 
 
