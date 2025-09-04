https://ria.ru/20250904/forum-2039728663.html
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в Мордовии
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в Мордовии - РИА Новости, 04.09.2025
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в Мордовии
Крупнейший в России форум в сфере процессной аналитики, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов с применением цифровых решений и искусственного интеллекта... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T17:30:00+03:00
2025-09-04T17:30:00+03:00
2025-09-04T17:30:00+03:00
республика мордовия
россия
саранск
артем здунов
технологии
республика мордовия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967045508_0:237:3162:2016_1920x0_80_0_0_bdf43fcbc24124e57d12bd303e357ae6.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в России форум в сфере процессной аналитики, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов с применением цифровых решений и искусственного интеллекта "ProcessTech Saransk" стартовал в столице Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики. "Более 500 участников из 200 крупнейших компаний России и стран СНГ – топ-менеджеры и лидеры цифровой трансформации – съехались на форум "ProcessTech Saransk 2025". Все они видят в технологиях свою формулу эффективности и готовы делиться ей с другими. В течение трех дней участники будут всесторонне обсуждать эту сферу, находить инсайты, делиться лучшими практиками и налаживать новые связи", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что республика активно развивает технологии, наукоемкие отрасли экономики и человеческий капитал. Региональная команда поддерживает инновации, стремится к развитию. "Жизнь становится быстрее, интереснее, появляются новые вводные. "ProcessTech Saransk" – форум о новой культуре управления, где современные технологии помогают принимать более точные, обоснованные и своевременные решения на основе реальных данных. Это особенно важно сегодня, когда каждая минута, рубль, шаг в стратегии развития должны быть просчитаны и эффективны. Верим, что Мордовия станет родиной новых проектов, формирующих экономику будущего", - цитирует пресс-служба слова Здунова. Был отмечен вклад организатора ProcessTech Saransk – компании "Инфомаксимум": форум в Саранске стал уникальной площадкой федерального уровня, а "Инфомаксимум" во взаимодействии с командой Мордовии формирует рынок и задает стандарты. Генеральный директор компании Александр Бочкин рассказал о рабочих кейсах применения искусственного интеллекта и о том, как "нанять" цифрового работника Отмечается, что в первый день форума проходят выступления лидеров рынка и панельные дискуссии. Второй день – день практики: участников ждут воркшопы, где можно будет погрузиться в технологии и увидеть их в действии. Последний день форума пройдет в формате нетворкинга, чтобы дать участникам возможность завести новые полезные связи в неформальной обстановке, заодно познакомиться с республикой и ее культурой. Также в рамках форума впервые состоится вручение премии "ProcessTech: Проект года 2025" - особой награды за лучшие проекты в области аналитики процессов и операций.
https://ria.ru/20250827/mordoviya-2037914530.html
https://ria.ru/20250807/mordovija-2034031140.html
россия
саранск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967045508_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_5ad777072e715d9088123718b652b2b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, саранск, артем здунов, технологии, республика мордовия
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Артем Здунов, Технологии, Республика Мордовия
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в Мордовии
Форум "ProcessTech Saransk 2025" стартовал в столице Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сен - РИА Новости. Крупнейший в России форум в сфере процессной аналитики, оптимизации и автоматизации бизнес-процессов с применением цифровых решений и искусственного интеллекта "ProcessTech Saransk" стартовал в столице Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
"Более 500 участников из 200 крупнейших компаний России и стран СНГ – топ-менеджеры и лидеры цифровой трансформации – съехались на форум "ProcessTech Saransk 2025". Все они видят в технологиях свою формулу эффективности и готовы делиться ей с другими. В течение трех дней участники будут всесторонне обсуждать эту сферу, находить инсайты, делиться лучшими практиками и налаживать новые связи", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артём Здунов отметил, что республика активно развивает технологии, наукоемкие отрасли экономики и человеческий капитал. Региональная команда поддерживает инновации, стремится к развитию.
"Жизнь становится быстрее, интереснее, появляются новые вводные. "ProcessTech Saransk" – форум о новой культуре управления, где современные технологии помогают принимать более точные, обоснованные и своевременные решения на основе реальных данных. Это особенно важно сегодня, когда каждая минута, рубль, шаг в стратегии развития должны быть просчитаны и эффективны. Верим, что Мордовия станет родиной новых проектов, формирующих экономику будущего", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Был отмечен вклад организатора ProcessTech Saransk – компании "Инфомаксимум": форум в Саранске стал уникальной площадкой федерального уровня, а "Инфомаксимум" во взаимодействии с командой Мордовии формирует рынок и задает стандарты. Генеральный директор компании Александр Бочкин рассказал о рабочих кейсах применения искусственного интеллекта и о том, как "нанять" цифрового работника
Отмечается, что в первый день форума проходят выступления лидеров рынка и панельные дискуссии. Второй день – день практики: участников ждут воркшопы, где можно будет погрузиться в технологии и увидеть их в действии. Последний день форума пройдет в формате нетворкинга, чтобы дать участникам возможность завести новые полезные связи в неформальной обстановке, заодно познакомиться с республикой и ее культурой.
Также в рамках форума впервые состоится вручение премии "ProcessTech: Проект года 2025" - особой награды за лучшие проекты в области аналитики процессов и операций.