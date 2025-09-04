https://ria.ru/20250904/forbes-2039572693.html
СМИ раскрыли, что произошло на Украине из-за России
СМИ раскрыли, что произошло на Украине из-за России - РИА Новости, 04.09.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Украине из-за России
Украинские военные сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов, пишет Forbes. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T08:56:00+03:00
2025-09-04T08:56:00+03:00
2025-09-04T11:13:00+03:00
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Украинские военные сталкиваются с нехваткой техники из-за ударов российских дронов, пишет Forbes."Украина из-за неумолимых ударов российских беспилотников сталкивается с нехваткой грузовиков, пикапов и бронетранспортеров, многие из которых уничтожаются в ходе доставок припасов или эвакуации", — говорится в публикации.Обозреватель отметил работу подразделения "Рубикон", чьи дроноводы усложняют логистику для ВСУ, назвав его одним из самых эффективных на фронте.Замминистра обороны России Алексей Криворучко 1 сентября на заседании коллегии Минобороны сообщил, что испытательный центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" за год уничтожил в зоне СВО четыре тысячи средств связи, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), РЛС и подавил более 44 тысяч FPV-дронов.
СМИ раскрыли, что произошло на Украине из-за России
Forbes: ВСУ сталкиваются с нехваткой техники из-за российских ударов БПЛА