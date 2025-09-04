Рейтинг@Mail.ru
В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений
12:08 04.09.2025
В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений
общество
россия
владивосток
анна цивилева
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получили почти 2 миллиона обращений от бойцов РФ и членов их семей, 96% из них решены успешно, рассказала РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "На сегодняшний день 1 миллион 920 тысяч запросов на оказание помощи (были получены фондом – ред.), 96% из них решены положительно", - рассказала она в кулуарах ВЭФ. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
россия
владивосток
общество, россия, владивосток, анна цивилева, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, Владивосток, Анна Цивилева, Дальневосточный федеральный университет
© Фото : правительство республики АдыгеяФонд "Защитники Отечества"
Фонд Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : правительство республики Адыгея
Фонд "Защитники Отечества". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получили почти 2 миллиона обращений от бойцов РФ и членов их семей, 96% из них решены успешно, рассказала РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
"На сегодняшний день 1 миллион 920 тысяч запросов на оказание помощи (были получены фондом – ред.), 96% из них решены положительно", - рассказала она в кулуарах ВЭФ.
Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства в Государственной Думе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин: Путин в контакте с правительством по вопросам помощи бойцам СВО
26 марта, 13:43
 
Общество Россия Владивосток Анна Цивилева Дальневосточный федеральный университет
 
 
