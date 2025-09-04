https://ria.ru/20250904/fond-2039637642.html

В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений

В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений - РИА Новости, 04.09.2025

В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений

Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получили почти 2 миллиона обращений от бойцов РФ и членов их семей, 96% из них решены успешно, рассказала... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получили почти 2 миллиона обращений от бойцов РФ и членов их семей, 96% из них решены успешно, рассказала РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "На сегодняшний день 1 миллион 920 тысяч запросов на оказание помощи (были получены фондом – ред.), 96% из них решены положительно", - рассказала она в кулуарах ВЭФ. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

