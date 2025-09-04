https://ria.ru/20250904/fond-2039637642.html
В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений
В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений - РИА Новости, 04.09.2025
В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений
Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получили почти 2 миллиона обращений от бойцов РФ и членов их семей, 96% из них решены успешно, рассказала... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T12:08:00+03:00
2025-09-04T12:08:00+03:00
2025-09-04T12:08:00+03:00
общество
россия
владивосток
анна цивилева
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950432049_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a9eb586e54f4249a03344a401ed617a7.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. Фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" получили почти 2 миллиона обращений от бойцов РФ и членов их семей, 96% из них решены успешно, рассказала РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева. "На сегодняшний день 1 миллион 920 тысяч запросов на оказание помощи (были получены фондом – ред.), 96% из них решены положительно", - рассказала она в кулуарах ВЭФ. Президент 3 апреля 2023 года подписал указ о создании фонда "Защитники Отечества", а 1 июня во всех 89 регионах России начали работу филиалы организации. Основная цель фонда – адресное сопровождение каждого ветерана спецоперации и семей погибших. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007434906.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950432049_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_84a4f906fd54d08cddb1d6be68c8ae86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владивосток, анна цивилева, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, Владивосток, Анна Цивилева, Дальневосточный федеральный университет
В фонде "Защитники Отечества" рассказали о числе полученных обращений
Цивилева: фонд "Защитники Отечества" получил почти 2 млн обращений от бойцов