"Муля, не нервируй!" Как создавали и показывали фильм "Подкидыш"

"Муля, не нервируй!" Как создавали и показывали фильм "Подкидыш"

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Добрая кинолента о довоенной Москве и приключениях маленькой девочки до сих пор популярна. Но мало кто знает, что творилось на съемках. Главная актриса устраивала капризы, от которых члены съемочной группы хватались за голову. Тогда режиссеру пришлось пойти на хитрость — сработало!Добрая историяФильм "Подкидыш" сняли на "Мосфильме" в 1939-м. Это была одна из первых картин, которую официально называли семейной комедией — легкой, доброй, с узнаваемыми типажами.Сценарий написали два автора, знакомые каждому советскому ребенку. Поэтесса Агния Барто, чьи стихи все малыши знали наизусть, и актриса Рина Зеленая, обладавшая редким даром подражать детским голосам. Она часто выступала на радио, и ее голоса ждали у приемников тысячи ребят.Режиссировать картину доверили Татьяне Лукашевич, которая уже имела опыт работы с детскими актерами: ее фильм "Гаврош" на тот момент был очень популярным.Сюжет был простым, но трогательным. Маленькая девочка Наташа уходит из дома, блуждает по Москве и встречает самых разных людей. Одни хотят вернуть ребенка родителям, другие мечтают ее удочерить. Эта простая история стала зеркалом общества — в кадре появлялись и добродушные, и комичные, и властные персонажи.Раневская и Плятт: актеры, ради которых писали ролиКогда Барто и Зеленая завершили сценарий — они почти не сомневались, кто должен исполнить главные роли. Образ Ляли, энергичной и властной женщины, сразу писали под Фаину Раневскую. Но саму актрису тогда кино еще не манило, и, по воспоминаниям Зеленой, она согласилась лишь из дружеских чувств.Вторым ключевым героем был добрый холостяк, мечтающий усыновить девочку. На эту роль сразу пригласили Ростислава Плятта. Он принял предложение без колебаний. Позже Рина Зеленая вспоминала, что согласие двух артистов казалось почти чудом.Как отмечает журнал "Семь дней", съемки шли непросто. Сценарий не раз переписывали, новые реплики вносили прямо во время работы. Так родилась и знаменитая фраза "Муля, не нервируй меня!".Раневская произнесла ее между дублями, обратившись к Петру Репнину, исполнившему роль ее мягкотелого мужа. Съемочная группа была в восторге и настояла, чтобы эта фраза осталась в фильме.Как Муля стал вечным прозвищемФраза "Муля, не нервируй меня!" навсегда прилипла к самой Раневской. Мальчишки во дворах ее дразнили, встречные мужчины начинали общение только с нее. Даже сам генсек Леонид Брежнев, вручая ей орден Ленина, произнес: "А вот и наш "Муля, не нервируй меня!" Раневская мгновенно парировала: "Леонид Ильич, так меня называют только мальчишки и хулиганы". Генсек смутился, но момент этот стал легендой.Несмотря на постоянные подшучивания, Раневская фильм любила. Она называла "Подкидыша" одной из самых теплых работ в своей карьере. Позднее она добавляла, что именно эта роль помогла ей закрепиться в кино.Девочка-подкидыш и ее капризыГлавной звездой картины должна была стать пятилетняя Вероника Лебедева. На пробах она очаровала режиссеров и актеров. Не боялась камеры, держалась уверенно, умела разговаривать со взрослыми, а ее лицо казалось воплощением детской непосредственности. Но на съемках все изменилось.По воспоминаниям Рины Зеленой, ангелочек оказался настоящим сорванцом. Вероника могла отказаться повторять текст, начинала плакать и топать ногами. Весь съемочный процесс порой останавливался на часы, потому что девочка капризничала.На Чистых прудах ради съемки перекрывали движение, милиция держала порядок, а маленькая актриса устраивала истерику и не шла в кадр. Режиссеру Татьяне Лукашевич пришлось проявить чудеса педагогики. Она выдумывала разные истории и хитрости, чтобы вызвать у ребенка нужные эмоции.Так, в одной из сцен девочка должна была протянуть стакан газировки герою Плятта. Но та упорно не хотела этого делать. Тогда Лукашевич нашептала Веронике, что Раневская жадная и хочет отобрать у Репнина газировку. Девочка тут же прониклась сочувствием к актеру и выполнила сцену.После "Подкидыша" Вероника Лебедева больше в кино не снималась. Она получила образование в педагогическом институте, преподавала английский язык, работала редактором. Но ее единственная роль навсегда осталась в истории.Москва 30-х в кадреДля современного зрителя "Подкидыш" — не только история про девочку и ее приключения. Это настоящая машина времени.В фильме можно увидеть Москву конца 1930-х: только что открывшуюся ВСХВ (будущую ВДНХ), Чистые пруды, Манежную площадь, улицу Горького, ныне Тверскую, Библиотеку имени Ленина, вестибюль станции метро "Площадь Свердлова", которую сегодня мы знаем как "Театральную".Эти кадры стали ценными документами эпохи, показывающими город, каким он был до войны.Утрата и возвращениеСудьба картины оказалась непростой. Во время Великой Отечественной войны негативы "Подкидыша" были уничтожены во время бомбежки. Оригинал погиб, и казалось, что фильм потерян навсегда. К счастью, в Госфильмофонде сохранилась копия, благодаря которой в 1950-е годы фильм вернулся на экраны.В 1988-м киноленту реставрировали — в частности, переозвучили некоторые сцены. А в 2010 году зрители получили возможность увидеть "Подкидыша" в цвете.Хит на все временаВ 1939 году зрители приняли "Подкидыша" с восторгом. Для многих советских семей это была первая возможность увидеть на экране легкую комедию о повседневной жизни. В годы войны фильм продолжали вспоминать, реплики героев стали частью разговорного языка.В 1950-е вернувшийся на экраны шедевр вновь стал хитом. Старшее поколение вспоминало довоенную Москву, молодежь смеялась над репликами героев, а сама фраза "Муля, не нервируй меня!" окончательно превратилась в афоризм.Официальных наград у "Подкидыша" не было. Но он завоевал любовь зрителей — вне зависимости от возраста.

2025

Новости

