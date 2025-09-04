https://ria.ru/20250904/festival-2039651561.html
Прием заявок на фестиваль "Мелиховская весна" начался в Подмосковье
04.09.2025
Прием заявок на фестиваль "Мелиховская весна" начался в Подмосковье
Стартовал прием заявок на 26 театральный фестиваль "Мелиховская весна", который состоится с 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Стартовал прием заявок на 26 театральный фестиваль "Мелиховская весна", который состоится с 22 по 31 мая 2026 года в музее-заповеднике А.П. Чехова "Мелихово" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. К участию приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы со спектаклями по произведениям Чехова или о нем самом. Отмечается, что подать заявку можно до 17 ноября 2025 года По данным пресс-службы, в специальной программе "Чехов+" будут показаны спектакли еще и по произведениям Михаила Булгакова. Спектакли фестиваля проходят на нескольких площадках: в театральном дворе усадьбы Чехова, на большой открытой сцене в центральной части усадьбы и в Серпуховском музыкально-драматическом театре. Кроме того, некоторые постановки могут быть перенесены и в другие пространства музея-заповедника. В ведомстве напомнили, что музей-заповедник А.П. Чехова "Мелихово" проводит международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" с 2000 года при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.
московская область (подмосковье)
