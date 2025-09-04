https://ria.ru/20250904/fermery-2039570336.html
Профсоюз фермеров ЕС призвал провести консультации по соглашению с Меркосур
Профсоюз фермеров ЕС призвал провести консультации по соглашению с Меркосур - РИА Новости, 04.09.2025
Профсоюз фермеров ЕС призвал провести консультации по соглашению с Меркосур
Фермеры заявили о необходимости консультаций по торговому соглашению с Меркосур в национальных парламентах стран Евросоюза, говорится в поступившем в РИА... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T08:46:00+03:00
2025-09-04T08:46:00+03:00
2025-09-04T08:46:00+03:00
в мире
франция
уругвай
южная америка
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_3afa14b8206aa7c267e205c0d3b05f14.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Фермеры заявили о необходимости консультаций по торговому соглашению с Меркосур в национальных парламентах стран Евросоюза, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении профильной европейской профсоюзной организации. В среду Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций. "Учитывая далеко идущие последствия для европейского сельского хозяйства, следует проконсультироваться с национальными парламентами", - указывается в документе. Там добавили, что "давние опасения остаются неизменными, в частности, расхождения в стандартах производства и проблемы устойчивого развития, которые представляют собой основную и нерешенную проблему этого соглашения". "Комиссия может настаивать, что она "прислушалась к фермерам", но факты ясно указывают на то, что сельское хозяйство ЕС по-прежнему рассматривается как разменная монета в торговых переговорах", - указала организация. Президент Франции Эммануэль Макрон в июне потребовал пересмотра соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, которое в нынешнем виде "убьет сельское хозяйство ЕС". По его словам, ради защиты экологии ЕС запретил аграриям использование ряда пестицидов, но страны Меркосур "находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций". С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур. В прошлом году по странам Евросоюза также прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
https://ria.ru/20250904/fermery-2039568887.html
https://ria.ru/20250904/fermery-2039568245.html
франция
уругвай
южная америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155212/69/1552126908_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_0f8d5cfdbbcada8f8749f1435cfb675b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, уругвай, южная америка, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия, европарламент
В мире, Франция, Уругвай, Южная Америка, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент
Профсоюз фермеров ЕС призвал провести консультации по соглашению с Меркосур
Фермеры ЕС настаивают на консультациях в нацпарламентах по соглашению с Меркосур
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Фермеры заявили о необходимости консультаций по торговому соглашению с Меркосур в национальных парламентах стран Евросоюза, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении профильной европейской профсоюзной организации.
В среду Еврокомиссия
предложила Совету ЕС
и Европарламенту
утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой
, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций.
"Учитывая далеко идущие последствия для европейского сельского хозяйства, следует проконсультироваться с национальными парламентами", - указывается в документе.
Там добавили, что "давние опасения остаются неизменными, в частности, расхождения в стандартах производства и проблемы устойчивого развития, которые представляют собой основную и нерешенную проблему этого соглашения".
"Комиссия может настаивать, что она "прислушалась к фермерам", но факты ясно указывают на то, что сельское хозяйство ЕС по-прежнему рассматривается как разменная монета в торговых переговорах", - указала организация.
Президент Франции Эммануэль Макрон
в июне потребовал пересмотра соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, которое в нынешнем виде "убьет сельское хозяйство ЕС". По его словам, ради защиты экологии ЕС запретил аграриям использование ряда пестицидов, но страны Меркосур "находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций".
С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур.
В прошлом году по странам Евросоюза также прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа
будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур
может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки
.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре заключила в столице Уругвая Монтевидео
спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки
. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину
, Уругвай, Парагвай
, Бразилию
и Боливию
. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне
был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.