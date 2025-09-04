Рейтинг@Mail.ru
Профсоюз европейских фермеров обвинил ЕК в политическом продавливании - РИА Новости, 04.09.2025
08:33 04.09.2025
Профсоюз европейских фермеров обвинил ЕК в политическом продавливании
в мире
франция
уругвай
южная америка
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
евросоюз
еврокомиссия
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Профсоюз европейских фермеров назвал призыв Еврокомиссии утвердить торговое соглашение с Южной Америкой "политическим продавливанием" невыгодного странам сообщества решения, говорится в заявлении организации, поступившем в распоряжение РИА Новости. "Мы глубоко обеспокоены процессом ратификации (соглашения), предусмотренным Еврокомиссией с ее подходом "раздельного соглашения". Хотя торговля действительно является исключительной компетенцией институтов ЕС, обход национального парламентского контроля в отношении такой политически и экономически чувствительной сделки подрывает демократическую легитимность и равнозначен политическому продавливанию", - говорится в документе. Там также отметили, что ЕК, несмотря на обещания, не сняла ни одного опасения представителе отрасли. В среду Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций. Президент Франции Эммануэль Макрон в июне потребовал пересмотра соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, которое в нынешнем виде "убьет сельское хозяйство ЕС". По его словам, ради защиты экологии ЕС запретил аграриям использование ряда пестицидов, но страны Меркосур "находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций". С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур. В прошлом году по странам Евросоюза также прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки. Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях. Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Фермеры призвали ЕП и Совет ЕС отклонить торговый договор с Южной Америкой
Фермеры призвали ЕП и Совет ЕС отклонить торговый договор с Южной Америкой
Вчера, 08:28
Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС
Туск высказался о попытке заблокировать соглашение между Меркосур и ЕС
3 сентября, 14:52
 
