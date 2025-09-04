Профсоюз европейских фермеров обвинил ЕК в политическом продавливании
Профсоюз европейских фермеров раскритиковал предложение ЕК о торговле с Меркосур
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаги Евросоюза
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Профсоюз европейских фермеров назвал призыв Еврокомиссии утвердить торговое соглашение с Южной Америкой "политическим продавливанием" невыгодного странам сообщества решения, говорится в заявлении организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.
"Мы глубоко обеспокоены процессом ратификации (соглашения), предусмотренным Еврокомиссией с ее подходом "раздельного соглашения". Хотя торговля действительно является исключительной компетенцией институтов ЕС, обход национального парламентского контроля в отношении такой политически и экономически чувствительной сделки подрывает демократическую легитимность и равнозначен политическому продавливанию", - говорится в документе.
Там также отметили, что ЕК, несмотря на обещания, не сняла ни одного опасения представителе отрасли.
В среду Еврокомиссия предложила Совету ЕС и Европарламенту утвердить соглашение с Меркосур и Мексикой, несмотря на протест ряда стран и профильных европейских организаций.
Президент Франции Эммануэль Макрон в июне потребовал пересмотра соглашения о свободной торговле ЕС и Меркосур, которое в нынешнем виде "убьет сельское хозяйство ЕС". По его словам, ради защиты экологии ЕС запретил аграриям использование ряда пестицидов, но страны Меркосур "находятся совсем на ином уровне в плане регламентаций".
С октября 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров и виноделов. К акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требуют сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и Меркосур.
В прошлом году по странам Евросоюза также прокатились волна массовых протестов фермеров против соглашения о свободной торговле с Меркосур. Они опасаются, что Европа будет завалена дешевым импортом из стран с менее строгими санитарными и экологическими стандартами. Европейские фермеры, переживающие не лучшие времена, опасаются, что готовящийся договор с организацией Меркосур может привести к дальнейшему снижению продаж европейских сельхозпроизводителей "из-за нечестной конкуренции" с коллегами из Латинской Америки.
Кризисная ситуация усугубилась после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, несмотря на протест ряда ведущих стран Евросоюза во главе с Францией, в декабре заключила в столице Уругвая Монтевидео спорное политическое соглашение о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли с более чем 700 миллионами потребителей из стран ЕС и Южной Америки. Заключенное в Уругвае соглашение может негативно отразиться на европейских сельхозпроизводителях.
Меркосур - общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай, Бразилию и Боливию. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.