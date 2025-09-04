https://ria.ru/20250904/estoniya-2039653228.html

МИД объявил о высылке эстонского дипломата

МИД объявил о высылке эстонского дипломата

МИД объявил о высылке эстонского дипломата

Россия в качестве ответной меры объявила persona non grata одного сотрудника посольства Эстонии в Москве, заявили в четверг в МИД России. РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Россия в качестве ответной меры объявила persona non grata одного сотрудника посольства Эстонии в Москве, заявили в четверг в МИД России.Временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги был вызван в МИД 4 сентября."Главе эстонской дипмиссии выражен решительный протест в связи с объявлением 13 августа персона нон грата без каких-либо на то оснований дипломата Посольства Российской Федерации в Таллине. Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве. До эстонской стороны также было доведено, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа", - заявили в министерстве.

