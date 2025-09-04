Bild узнала подробности "горячего" разговора Трампа с лидерами ЕС
Bild: в ЕС не ждут от Трампа введения новых санкций против России
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Европейские лидеры сомневаются, что президент США Дональд Трамп пойдет на дополнительные антироссийские санкции, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
"Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состоялся горячий телефонный разговор между главой Белого дома и лидерами ЕС.
В четверг прошла встреча так называемой коалиции желающих в смешанном формате под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. На ней также присутствовал Владимир Зеленский. Американский лидер присоединился к ним по видеосвязи.
Как стало известно Bild, Трамп обвинил европейцев в покупке российской нефти. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась возразить и объяснила, что импорт сырья значительно сократился после начала СВО. Американскому президенту пояснили, что только Венгрия и Словакия импортируют российское топливо.
По информации издания, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф обвинил Европу в том, что она покупает российскую нефть через Индию.
Пошлины против Нью-Дели
В последнее время отношения Индии и Штатов ухудшились на фоне требований Вашингтона прекратить сотрудничество с Москвой в энергетической сфере.
В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии. Он сослался на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что страна должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Тариф вступил в силу 7 августа.
При этом за день до этого Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти. Эти санкции действуют с 27 августа.