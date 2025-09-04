Рейтинг@Mail.ru
Премьер Нидерландов рассказал о согласовании гарантий для Украины - РИА Новости, 04.09.2025
20:21 04.09.2025 (обновлено: 20:22 04.09.2025)
Премьер Нидерландов рассказал о согласовании гарантий для Украины
Премьер Нидерландов рассказал о согласовании гарантий для Украины
ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Правительство Нидерландов должно согласовать с парламентом решение о своем вкладе в гарантии безопасности для Украины, заявил в четверг премьер-министр страны Дик Схоф по итогам встречи "коалиции желающих". Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. "Мы всегда брали на себя ответственность за поддержку Украины и продолжим это делать. Мы будем принимать конкретное решение о нашем вкладе в гарантии безопасности очень тщательно, в тесном сотрудничестве с палатой представителей (нижней палатой парламента)", - написал Схоф в соцсети Х по итогам встречи в Париже. Ранее Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины. В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
в мире, украина, париж, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, нато
В мире, Украина, Париж, Великобритания, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, НАТО
ГААГА, 4 сен - РИА Новости. Правительство Нидерландов должно согласовать с парламентом решение о своем вкладе в гарантии безопасности для Украины, заявил в четверг премьер-министр страны Дик Схоф по итогам встречи "коалиции желающих".
Встреча участников так называемой "коалиции желающих" прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.
"Мы всегда брали на себя ответственность за поддержку Украины и продолжим это делать. Мы будем принимать конкретное решение о нашем вкладе в гарантии безопасности очень тщательно, в тесном сотрудничестве с палатой представителей (нижней палатой парламента)", - написал Схоф в соцсети Х по итогам встречи в Париже.
Ранее Макрон заявил, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня силы сдерживания. Он также сообщил, что "коалиция желающих" вскоре приступит к работе над юридическими и политическими аспектами гарантий безопасности для Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
