Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска - РИА Новости, 04.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:59 04.09.2025 (обновлено: 19:05 04.09.2025)
Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих"."Второй уровень гарантий безопасности Украины заключается в силах обеспечения безопасности, включая поддержку со стороны Соединенных Штатов. Сегодня 26 стран взяли на себя обязательство создать такие силы обеспечения безопасности в рамках соглашения о прекращении огня или мира. 26 стран готовы развернуть сухопутные, воздушные или морские силы", - указывается в документе.
© AP Photo / Omar HavanaФлаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих".
"Второй уровень гарантий безопасности Украины заключается в силах обеспечения безопасности, включая поддержку со стороны Соединенных Штатов. Сегодня 26 стран взяли на себя обязательство создать такие силы обеспечения безопасности в рамках соглашения о прекращении огня или мира. 26 стран готовы развернуть сухопутные, воздушные или морские силы", - указывается в документе.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Стубб ответил на вопрос о присоединении к гарантиям безопасности для Киева
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
