Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска
Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска - РИА Новости, 04.09.2025
Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска
Двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:59:00+03:00
2025-09-04T18:59:00+03:00
2025-09-04T19:05:00+03:00
БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих"."Второй уровень гарантий безопасности Украины заключается в силах обеспечения безопасности, включая поддержку со стороны Соединенных Штатов. Сегодня 26 стран взяли на себя обязательство создать такие силы обеспечения безопасности в рамках соглашения о прекращении огня или мира. 26 стран готовы развернуть сухопутные, воздушные или морские силы", - указывается в документе.
украина
Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска
