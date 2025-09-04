https://ria.ru/20250904/es-2039756371.html

Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска

Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска - РИА Новости, 04.09.2025

Глава ЕК рассказала о готовности части стран ЕС предоставить Украине войска

Двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины, говорится в заявлении... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T18:59:00+03:00

2025-09-04T18:59:00+03:00

2025-09-04T19:05:00+03:00

украина

специальная военная операция на украине

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029957201_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_6bb93dad8987a7e953f3a0393c63fa80.jpg

БРЮССЕЛЬ, 4 сен - РИА Новости. Двадцать шесть стран выразили готовность предоставить свои сухопутные, воздушные или морские силы для "гарантий безопасности" Украины, говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам заседания "коалиции желающих"."Второй уровень гарантий безопасности Украины заключается в силах обеспечения безопасности, включая поддержку со стороны Соединенных Штатов. Сегодня 26 стран взяли на себя обязательство создать такие силы обеспечения безопасности в рамках соглашения о прекращении огня или мира. 26 стран готовы развернуть сухопутные, воздушные или морские силы", - указывается в документе.

https://ria.ru/20250904/ukraina-2039756668.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз