Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками
18:07 04.09.2025
Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками
Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками - РИА Новости, 04.09.2025
Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками
Водитель автомобиля, который наехал на толпу пешеходов в Берлине, мог находиться под воздействием наркотических средств, сообщает издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T18:07:00+03:00
2025-09-04T18:08:00+03:00
в мире
берлин (город)
bild
bmw ag
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039703631_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a62a3a69918f24d4d4520884d448ad5d.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля, который наехал на толпу пешеходов в Берлине, мог находиться под воздействием наркотических средств, сообщает издание Bild со ссылкой на столичную полицию. Ранее газета писала о том, что в четверг в результате наезда BMW в немецкой столице пострадало большое число детей, а сопровождавшая их женщина получила серьезные травмы. Позднее стало известно, что трое из 15 детей получили легкие ранения. Сам водитель не пострадал. "Так как молодой человек вел себя подозрительно, есть подозрение, что он вел (автомобиль - ред.) под воздействием наркотиков", - говорится в статье издания со ссылкой на правоохранителей Берлина. Водитель задержан. Отмечается, что полиция назначила провести анализ его крови. На данный момент правоохранители исходят из версии, что произошедшее - результат неосторожного вождения, а не умышленных действий.
берлин (город)
в мире, берлин (город), bild, bmw ag
В мире, Берлин (город), Bild, BMW AG
Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками

Bild: наехавшего на толпу в Берлине водитель BMW мог быть под наркотиками

© Getty Images / picture alliance/Annette RiedlНа месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
На месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Getty Images / picture alliance/Annette Riedl
На месте наезда автомобиля на толпу людей в Берлине
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля, который наехал на толпу пешеходов в Берлине, мог находиться под воздействием наркотических средств, сообщает издание Bild со ссылкой на столичную полицию.
Ранее газета писала о том, что в четверг в результате наезда BMW в немецкой столице пострадало большое число детей, а сопровождавшая их женщина получила серьезные травмы. Позднее стало известно, что трое из 15 детей получили легкие ранения. Сам водитель не пострадал.
"Так как молодой человек вел себя подозрительно, есть подозрение, что он вел (автомобиль - ред.) под воздействием наркотиков", - говорится в статье издания со ссылкой на правоохранителей Берлина.
Водитель задержан. Отмечается, что полиция назначила провести анализ его крови. На данный момент правоохранители исходят из версии, что произошедшее - результат неосторожного вождения, а не умышленных действий.
Автомобили полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Служба помощи при ДТП обработала 91,7 тысячи аварий в Подмосковье
