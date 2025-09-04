https://ria.ru/20250904/es-2039741085.html

Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками

Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками

Bild: водитель, наехавшего на толпу в Берлине, мог быть под наркотиками

Водитель автомобиля, который наехал на толпу пешеходов в Берлине, мог находиться под воздействием наркотических средств, сообщает издание Bild со ссылкой на... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Водитель автомобиля, который наехал на толпу пешеходов в Берлине, мог находиться под воздействием наркотических средств, сообщает издание Bild со ссылкой на столичную полицию. Ранее газета писала о том, что в четверг в результате наезда BMW в немецкой столице пострадало большое число детей, а сопровождавшая их женщина получила серьезные травмы. Позднее стало известно, что трое из 15 детей получили легкие ранения. Сам водитель не пострадал. "Так как молодой человек вел себя подозрительно, есть подозрение, что он вел (автомобиль - ред.) под воздействием наркотиков", - говорится в статье издания со ссылкой на правоохранителей Берлина. Водитель задержан. Отмечается, что полиция назначила провести анализ его крови. На данный момент правоохранители исходят из версии, что произошедшее - результат неосторожного вождения, а не умышленных действий.

берлин (город)

