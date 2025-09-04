Рейтинг@Mail.ru
ЕС выделил Молдавии 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ
15:43 04.09.2025
ЕС выделил Молдавии 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ
ЕС выделил Молдавии 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ - РИА Новости, 04.09.2025
ЕС выделил Молдавии 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ
Европейский союз выделил Молдавии дополнительно 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ и призвал компании инвестировать в эту страну, говорится в... РИА Новости, 04.09.2025
БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Европейский союз выделил Молдавии дополнительно 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ и призвал компании инвестировать в эту страну, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии. "Еврокомиссия выделила Молдавии дополнительные 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ и экономического роста, подтвердив неизменную поддержку ЕС пути реформ в стране. В то же время, принимая во внимание значительный прогресс, достигнутый Молдавией в ее усилиях по проведению реформ, ЕС призывает предприятия инвестировать в страну", - говорится в документе. Европейский парламент одобрил 11 марта так называемый План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ. В начале июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
молдавия
россия
украина
ЕС выделил Молдавии 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ

ЕС выделил Молдавии дополнительно 18,9 млн евро в рамках программы реформ

БРЮССЕЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Европейский союз выделил Молдавии дополнительно 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ и призвал компании инвестировать в эту страну, говорится в опубликованном заявлении на сайте Еврокомиссии.
"Еврокомиссия выделила Молдавии дополнительные 18,9 миллиона евро в рамках программы реформ и экономического роста, подтвердив неизменную поддержку ЕС пути реформ в стране. В то же время, принимая во внимание значительный прогресс, достигнутый Молдавией в ее усилиях по проведению реформ, ЕС призывает предприятия инвестировать в страну", - говорится в документе.
Европейский парламент одобрил 11 марта так называемый План роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро - 400 миллионов в виде грантов и 1,5 миллиарда в виде льготных кредитов. Средства будут переводиться траншами в 2025-2027 годах при соблюдении в Молдавии демократических принципов, включая свободные выборы и независимость СМИ. В начале июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз разблокировал первый транш на 270 миллионов евро из ранее одобренного Плана роста для Молдавии на 1,9 миллиарда евро.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2024 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за которое агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим, принятым с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
