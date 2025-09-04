Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах объяснили, зачем ЕС оказывает военную помощь Украине
09:07 04.09.2025
В Нидерландах объяснили, зачем ЕС оказывает военную помощь Украине
В Нидерландах объяснили, зачем ЕС оказывает военную помощь Украине
в мире
украина
россия
европа
кайя каллас
сергей лавров
евросоюз
нато
ГААГА, 4 сент - РИА Новости. Лидеры ЕС используют военную помощь Киеву как инструмент для реорганизации своего военно-промышленного комплекса и перевооружения Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Европейские лидеры рассматривают помощь Украине как возможность реорганизовать европейский военно-промышленный комплекс. Перевооружение Европы - это именно то, о чём идёт речь. Итак, война на Украине служит многим целям, но одна из них определённо такова", - считает ван Боммел. По его словам, хоть многие в ЕС говорят, что больше не могут доверять США как партнёру по НАТО, большинство все равно ожидает, что Америка будет играть эту роль и в будущем. "Речь здесь не про саму Украину, а про трансатлантическое сотрудничество. Это (отправка оружия Украине - ред.) используется как инструмент для того, чтобы тратить гораздо больше денег на европейскую оборону и организацию нашей собственной оборонной промышленности", - добавил бывший депутат нидерландского парламента. На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в этом году предоставили Украине военную помощь в размере 25 миллиардов евро, а с февраля 2022 года - 63 миллиарда евро. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
украина
россия
европа
в мире, украина, россия, европа, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия
В мире, Украина, Россия, Европа, Кайя Каллас, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО, Еврокомиссия
ГААГА, 4 сент - РИА Новости. Лидеры ЕС используют военную помощь Киеву как инструмент для реорганизации своего военно-промышленного комплекса и перевооружения Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел.
"Европейские лидеры рассматривают помощь Украине как возможность реорганизовать европейский военно-промышленный комплекс. Перевооружение Европы - это именно то, о чём идёт речь. Итак, война на Украине служит многим целям, но одна из них определённо такова", - считает ван Боммел.
По его словам, хоть многие в ЕС говорят, что больше не могут доверять США как партнёру по НАТО, большинство все равно ожидает, что Америка будет играть эту роль и в будущем.
"Речь здесь не про саму Украину, а про трансатлантическое сотрудничество. Это (отправка оружия Украине - ред.) используется как инструмент для того, чтобы тратить гораздо больше денег на европейскую оборону и организацию нашей собственной оборонной промышленности", - добавил бывший депутат нидерландского парламента.
На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в этом году предоставили Украине военную помощь в размере 25 миллиардов евро, а с февраля 2022 года - 63 миллиарда евро.
Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
В миреУкраинаРоссияЕвропаКайя КалласСергей ЛавровЕвросоюзНАТОЕврокомиссия
 
 
