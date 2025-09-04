https://ria.ru/20250904/es-2039575289.html

В Нидерландах объяснили, зачем ЕС оказывает военную помощь Украине

В Нидерландах объяснили, зачем ЕС оказывает военную помощь Украине - РИА Новости, 04.09.2025

В Нидерландах объяснили, зачем ЕС оказывает военную помощь Украине

Лидеры ЕС используют военную помощь Киеву как инструмент для реорганизации своего военно-промышленного комплекса и перевооружения Европы, заявил в беседе с РИА... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T09:07:00+03:00

2025-09-04T09:07:00+03:00

2025-09-04T09:07:00+03:00

в мире

украина

россия

европа

кайя каллас

сергей лавров

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

ГААГА, 4 сент - РИА Новости. Лидеры ЕС используют военную помощь Киеву как инструмент для реорганизации своего военно-промышленного комплекса и перевооружения Европы, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат парламента Нидерландов от Социалистической партии (SP) Харри ван Боммел. "Европейские лидеры рассматривают помощь Украине как возможность реорганизовать европейский военно-промышленный комплекс. Перевооружение Европы - это именно то, о чём идёт речь. Итак, война на Украине служит многим целям, но одна из них определённо такова", - считает ван Боммел. По его словам, хоть многие в ЕС говорят, что больше не могут доверять США как партнёру по НАТО, большинство все равно ожидает, что Америка будет играть эту роль и в будущем. "Речь здесь не про саму Украину, а про трансатлантическое сотрудничество. Это (отправка оружия Украине - ред.) используется как инструмент для того, чтобы тратить гораздо больше денег на европейскую оборону и организацию нашей собственной оборонной промышленности", - добавил бывший депутат нидерландского парламента. На прошлой неделе глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза в этом году предоставили Украине военную помощь в размере 25 миллиардов евро, а с февраля 2022 года - 63 миллиарда евро. Еврокомиссия 19 марта представила свою новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа было изменено на менее агрессивное - "Готовность 2030" - из-за протеста ряда стран-членов ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250212/ukraina-1998757119.html

https://ria.ru/20240919/evroparlament-1973572302.html

украина

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, европа, кайя каллас, сергей лавров, евросоюз, нато, еврокомиссия