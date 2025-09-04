https://ria.ru/20250904/energoresursy-2039653648.html
Необходимо обеспечить Дальний Восток энергоресурсами, заявил Путин
2025-09-04T13:19:00+03:00
2025-09-04T13:19:00+03:00
2025-09-04T13:39:00+03:00
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Дальний Восток необходимо обеспечить энергоресурсами, заявил президент России Владимир Путин."Здесь наша задача обеспечить экономическое развитие региона (Дальнего Востока - ред.) необходимыми ресурсами, в том числе энергетическими", - сказал Путин на совещании по развитию топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока.
