https://ria.ru/20250904/ekonomika-2039777743.html
Рубль в прогнозе МЭР будет крепче прежних оценок, заявил Решетников
Рубль в прогнозе МЭР будет крепче прежних оценок, заявил Решетников - РИА Новости, 04.09.2025
Рубль в прогнозе МЭР будет крепче прежних оценок, заявил Решетников
Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T20:47:00+03:00
2025-09-04T20:47:00+03:00
2025-09-04T22:31:00+03:00
экономика
россия
владивосток
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рбк (медиагруппа)
дальневосточный федеральный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/60/1525996058_0:115:3232:1933_1920x0_80_0_0_7c8bdaf5f40e9a099a13f8b774f7eee5.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. Он предупредил, что всем придется приспосабливаться к такому положению дел."Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе — это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", — сказал Решетников в интервью телеканалу РБК. По прогнозу ведомства, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар. В 2026-2027 годах курс американской валюты в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар. В 2028 году министерство прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за доллар. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250904/vtb-2039613257.html
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/60/1525996058_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d4f2cf8ddb45fb240f820d9ed25633a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владивосток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Дальневосточный федеральный университет
Рубль в прогнозе МЭР будет крепче прежних оценок, заявил Решетников
Решетников: курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок