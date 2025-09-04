Рейтинг@Mail.ru
Рубль в прогнозе МЭР будет крепче прежних оценок, заявил Решетников
20:47 04.09.2025 (обновлено: 22:31 04.09.2025)
Рубль в прогнозе МЭР будет крепче прежних оценок, заявил Решетников
экономика
россия
владивосток
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
рбк (медиагруппа)
дальневосточный федеральный университет
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. Он предупредил, что всем придется приспосабливаться к такому положению дел."Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе — это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", — сказал Решетников в интервью телеканалу РБК. По прогнозу ведомства, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар. В 2026-2027 годах курс американской валюты в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар. В 2028 году министерство прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за доллар. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
экономика, россия, владивосток, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), рбк (медиагруппа), дальневосточный федеральный университет
Экономика, Россия, Владивосток, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), РБК (медиагруппа), Дальневосточный федеральный университет
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Российские рубли
Российские рубли. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития России Максим Решетников.
Он предупредил, что всем придется приспосабливаться к такому положению дел.
"Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе — это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", — сказал Решетников в интервью телеканалу РБК.
По прогнозу ведомства, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар.
В 2026-2027 годах курс американской валюты в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар. В 2028 году министерство прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за доллар.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
