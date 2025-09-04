https://ria.ru/20250904/ekonomika-2039777743.html

Рубль в прогнозе МЭР будет крепче прежних оценок, заявил Решетников

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Курс рубля в прогнозе Минэкономразвития будет крепче прежних оценок, заявил в рамках ВЭФ министр экономического развития России Максим Решетников. Он предупредил, что всем придется приспосабливаться к такому положению дел."Одно из таких изменений, тоже будет видно в прогнозе — это изменение долгосрочного прогноза по курсу рубля. Он будет крепче, и нам, к сожалению, всем придется к этому адаптироваться", — сказал Решетников в интервью телеканалу РБК. По прогнозу ведомства, среднегодовой курс доллара в 2025 году составит 94,3 рубля за доллар. В 2026-2027 годах курс американской валюты в среднем за год составит 100,2 рубля и 103,5 рубля за доллар. В 2028 году министерство прогнозирует курс доллара в среднем 106 рублей за доллар. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

