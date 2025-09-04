https://ria.ru/20250904/ekonomika-2039718993.html

Британские компании стремительно сокращают число рабочих мест, пишет FT

Британские компании стремительно сокращают число рабочих мест, пишет FT - РИА Новости, 04.09.2025

Британские компании стремительно сокращают число рабочих мест, пишет FT

РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Британские компании сокращают число рабочих мест самыми высокими темпами с 2021 года на фоне решения министерства финансов страны о повышении налогов на заработную плату, передает газета Financial Times со ссылкой на исследование Банка Англии. "Британские предприятия сократили число рабочих мест этим летом самыми высокими за четыре года темпами и сообщили о худших перспективах занятости со времен пандемии, указывая на продолжающееся воздействие решения канцлера казначейства Рэйчел Ривз повысить налоги на заработную плату", - сообщает газета. "Британские компании сократили занятость на 0,5% в июне-августе в годовом выражении, это худший показатель с 2021 года, согласно опросу главных финансовых директоров Банка Англии", - добавляется в материале. Еще в апреле в Великобритании вступили в силу повышенные ставки на ряд налогов, среди них - увеличение для работодателей размера взносов в фонд британского государственного социального страхования (NIC - National Insurance Contributions). Также был отменен специальный налоговый режим для нерезидентов, который позволял состоятельным иностранцам защищать доходы, полученные за рубежом, от налогообложения в Великобритании. Банк Англии опросил свыше 2 тысяч компаний, уточняет FT. Почти половина предприятий отметили, что сокращают штат сотрудников из-за изменения размера взносов в NIC. При этом месяцем ранее британские предприятия сообщили центральному банку страны, что ожидают сокращения занятости на 0,5% в 2026 году, напоминает газета. Таким образом, прогноз компаний предполагает, что показатель опустится до самого низкого уровня с октября 2020 года. Именно в этот период британская экономика начала восстанавливаться после Covid-19, объясняется в материале. Одновременно с этим сокращение занятости может привести и к ускорению инфляции, как полагает экономист Pantheon Macroeconomics Роб Вуд (Rob Wood), мнение которого приводит газета. Месяцем ранее Банк Англии повысил прогноз инфляции в Великобритании на текущий год - до 3,75% с 3,25%, ожидавшихся в мае, следует из пресс-релиза регулятора. На следующий год ожидания были также повышены - теперь рост индекса потребительских цен в стране ожидается на уровне 2,5%, а не 2%, как прогнозировалось ранее.

