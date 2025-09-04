Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: в Москве восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры - РИА Новости, 04.09.2025
14:12 04.09.2025
Ефимов: в Москве восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московские предприниматели восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры за восемь лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что продажа помещений в исторических зданиях в рамках проведения конкурсов является форматом сотрудничества города с предпринимателями. Его реализуют с 2017 года. В рамках такого формата инвесторы покупают недвижимость в районах, где наблюдается высокая деловая активность, проводят там реставрацию. После этого предприниматели могут использовать исторические объекты и вести там бизнес."Благодаря этому в столице развивается инфраструктура, создаются рабочие места, а памятники архитектуры обретают вторую жизнь. Более чем за восемь лет предприниматели приобрели у города по результатам конкурсов 27 помещений площадью более четырех тысяч квадратных метров. Из них 18 уже привели в порядок – это почти 2,8 тысячи квадратных метров недвижимости, остальные еще находятся на реставрации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что больше всего отреставрированных помещений находится в центре Москвы, пять из них расположены в Тверском районе. Четыре объекта отреставрировали в Пресненском районе, три – в Хамовниках и два – в Басманном районе.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия каждый год.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Московские предприниматели восстановили 18 помещений в памятниках архитектуры за восемь лет, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что продажа помещений в исторических зданиях в рамках проведения конкурсов является форматом сотрудничества города с предпринимателями. Его реализуют с 2017 года. В рамках такого формата инвесторы покупают недвижимость в районах, где наблюдается высокая деловая активность, проводят там реставрацию. После этого предприниматели могут использовать исторические объекты и вести там бизнес.
"Благодаря этому в столице развивается инфраструктура, создаются рабочие места, а памятники архитектуры обретают вторую жизнь. Более чем за восемь лет предприниматели приобрели у города по результатам конкурсов 27 помещений площадью более четырех тысяч квадратных метров. Из них 18 уже привели в порядок – это почти 2,8 тысячи квадратных метров недвижимости, остальные еще находятся на реставрации", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что больше всего отреставрированных помещений находится в центре Москвы, пять из них расположены в Тверском районе. Четыре объекта отреставрировали в Пресненском районе, три – в Хамовниках и два – в Басманном районе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил обеспечить реставрацию не менее 150 объектов культурного наследия каждый год.
 
