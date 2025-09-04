https://ria.ru/20250904/efimov-2039443426.html

Ефимов: завершается возведение обходных тоннелей в районе "Достоевской"

Ефимов: завершается возведение обходных тоннелей в районе "Достоевской" - РИА Новости, 04.09.2025

Ефимов: завершается возведение обходных тоннелей в районе "Достоевской"

В Москве завершается строительство обходных тоннелей в районе будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T11:14:00+03:00

2025-09-04T11:14:00+03:00

2025-09-04T11:14:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958208367_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_a23a6d92c1eab53e9be30905e2dec021.jpg

МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Москве завершается строительство обходных тоннелей в районе будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что протяженность обходных тоннелей превысит 1,7 тысячи метров."Из них свыше 1,3 тысячи метров пройдут горным способом, который подразумевает фактически ручную проходку с использованием средств малой механизации. В настоящее время строительство обходных тоннелей завершено более чем на две трети", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как добавил заммэра, обходные тоннели нужны для перепуска подвижного состава на линии во время основного этапа возведения "Достоевской".Как указывается в сообщении, в настоящее время ведутся работы по сооружению семи шахтных стволов. В том числе для создания шестого и седьмого стволов ограждена стройплощадка в районе улицы Дурова."Достоевская" между станциями "Проспект Мира" и "Новослободская" будет иметь два вестибюля. Ее особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторам и ведущий к спорткомплексу "Олимпийский".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории в районе будущей станции "Народное Ополчение".

https://ria.ru/20250903/efimov-2039350497.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы