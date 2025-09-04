Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: завершается возведение обходных тоннелей в районе "Достоевской" - РИА Новости, 04.09.2025
11:14 04.09.2025
Ефимов: завершается возведение обходных тоннелей в районе "Достоевской"
Ефимов: завершается возведение обходных тоннелей в районе "Достоевской"
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Москве завершается строительство обходных тоннелей в районе будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он отметил, что протяженность обходных тоннелей превысит 1,7 тысячи метров."Из них свыше 1,3 тысячи метров пройдут горным способом, который подразумевает фактически ручную проходку с использованием средств малой механизации. В настоящее время строительство обходных тоннелей завершено более чем на две трети", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как добавил заммэра, обходные тоннели нужны для перепуска подвижного состава на линии во время основного этапа возведения "Достоевской".Как указывается в сообщении, в настоящее время ведутся работы по сооружению семи шахтных стволов. В том числе для создания шестого и седьмого стволов ограждена стройплощадка в районе улицы Дурова."Достоевская" между станциями "Проспект Мира" и "Новослободская" будет иметь два вестибюля. Ее особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторам и ведущий к спорткомплексу "Олимпийский".Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории в районе будущей станции "Народное Ополчение".
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. В Москве завершается строительство обходных тоннелей в районе будущей станции "Достоевская" Кольцевой линии метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он отметил, что протяженность обходных тоннелей превысит 1,7 тысячи метров.
"Из них свыше 1,3 тысячи метров пройдут горным способом, который подразумевает фактически ручную проходку с использованием средств малой механизации. В настоящее время строительство обходных тоннелей завершено более чем на две трети", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как добавил заммэра, обходные тоннели нужны для перепуска подвижного состава на линии во время основного этапа возведения "Достоевской".
Как указывается в сообщении, в настоящее время ведутся работы по сооружению семи шахтных стволов. В том числе для создания шестого и седьмого стволов ограждена стройплощадка в районе улицы Дурова.
"Достоевская" между станциями "Проспект Мира" и "Новослободская" будет иметь два вестибюля. Ее особенностью станет 350-метровый подземный переход, оснащенный траволаторам и ведущий к спорткомплексу "Олимпийский".
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территории в районе будущей станции "Народное Ополчение".
3 сентября, 14:12
Ефимов: инвесторы построят на востоке Москвы восемь школ и детсадов
3 сентября, 14:12
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
