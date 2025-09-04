https://ria.ru/20250904/dvizhenie-2039524406.html
На Крымском мосту перекрыли движение
2025-09-04T00:53:00+03:00
россия
республика крым
крымский мост
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
