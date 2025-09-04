Дуров ответил на пост Маска в X о рабах-славянах
Дуров: страны Западной Европы беспричинно вторгались в государства славян
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров обвинил западные страны в неоднократных вторжениях в славянские государства, комментируя в X пост предпринимателя Илона Маска о появлении в английском языке слова славяне.
Американский бизнесмен написал, что "раб" (slave на английском языке) происходит от слова, обозначающего белого человека. ИИ Грок, встроенный в соцсеть, добавил, что оно вошло в английский язык около XIII века из старофранцузского "esclave", которое, в свою очередь, произошло от средневекового латинского "sclavus", изначально означавшего "славянин".
"Слово "раб" происходит от старофранцузского "esclave" (что означало одновременно "славянин" и "раб"), поскольку западные европейцы (в основном франки) в Средние века поработили множество славян. Ни одно славянское государство никогда не вторгалось в Западную Европу без какой-либо причины, в то время как обратное случалось неоднократно", — написал Дуров.
Позже основатель Telegram дополнил публикацию и отметил, что именно по такому сценарию начались обе мировые войны.
"Обе мировые войны начались с нападения западноевропейских стран на славянские: вторжение Австрии в Сербию в 1914 году и вторжение Германии в Польшу в 1939 году. В XIX веке Запад без всякой причины вторгался на славянские земли во время Наполеоновских войн и Крымской войны", — написал он.
Ранее на саммите ШОС президент России Владимир Путин заявил, что представители Запада являются "специалистами по фильмам ужасов", поскольку они на постоянной основе нагнетают истерию о якобы возможной агрессии России против Европы. Российский лидер назвал такие суждения провокацией и полной некомпетентностью.
