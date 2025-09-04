https://ria.ru/20250904/dubrava-2039731387.html

Воробьев проверил ход работ по благоустройству парка "Дубрава" в Подольске

Воробьев проверил ход работ по благоустройству парка "Дубрава" в Подольске - РИА Новости, 04.09.2025

Воробьев проверил ход работ по благоустройству парка "Дубрава" в Подольске

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по благоустройству парка "Дубрава" в подольском микрорайоне Климовск, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T17:39:00+03:00

2025-09-04T17:39:00+03:00

2025-09-04T17:39:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

подольск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039730458_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e19c7b195c0d1eaef778d95470f90a26.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проинспектировал ход работ по благоустройству парка "Дубрава" в подольском микрорайоне Климовск, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Отмечается, что место отдыха закончат обустраивать уже в этом месяце. Работы ведутся по программе "Парки в лесу" а соответствии с задачами нацпроекта "Инфраструктура для жизни". "Мы с 2021 года активно занимаемся наведением порядка в лесопарках в рамках программы "Парки в лесу". Обустраиваем в лесопарках, прилегающих к городам, места для отдыха, занятий спортом, прогулок. Поставили цель – за пять лет обустроить 50 лесопарков, в среднем по 10 в год", – приводит пресс-служба слова Воробьева. Он отметил, что уже привели в порядок 35 территорий по региональной программе. Он уточнил, что в прошлом году благоустроили 12 парков, включая Одинцово, Химки, Красногорск, Подольск и другие округа. Воробьев добавил, что в планах на этот год — 10 лесопарков, из которых уже открыли Вишняковский в Балашихе. Касательно парка "Дубрава" в Климовске, где завершаются работы, губернатор рассказал, что он был основан в 1966 году и когда-то имел хорошую инфраструктуру, созданную при участии жителей. По словам главы региона, поставлена задача снова сделать этот парк точкой притяжения. В ходе проведенных работ в "Дубраве" очистили лес, привели в порядок береговую линию пруда в восточной части парка, проложили дорожки, провели освещение и установили видеонаблюдение. В пресс-службе отмечают, что парк превратился в современное пространство, интегрированное в естественную экосистему. Для семейного отдыха оборудовали детские игровые зоны, просторные площадки для пикников и праздников, а также всесезонные павильоны. Для активного досуга создали воркаут-зону, спортивные площадки с тренажерами, беговые дорожки и организовали прокат инвентаря. Для любителей природы обустроили зону отдыха у пруда, новую смотровую площадку с панорамными видами, а также высадили деревья, кустарники и многолетние цветы. Планируется открытие кафе с одноименным названием "Дубрава", 5D-кинотеатр, призовая и тир. По территории будет курсировать детский паровозик. В городском округе Подольск реализуется большая программа благоустройства – в том числе с участием жителей, которые голосуют в рамках президентского нацпроекта "Инфраструктура для жизни". В прошлом году была установлена стела "Город трудовой доблести", обустроили прилегающий сквер Поколений. Также был завершен второй этап благоустройства лесопарка "Дубровицкий лес" и набережной "Певческое поле" на стыке рек Десны и Пахры. По данным пресс-службы, в этом году планируется благоустроить семь общественных территорий, в том числе лесопарк "Березки", центральные улицы города, скверы "Спасателей" и между Красногвардейским бульваром и улицей Юбилейной, а также другие объекты. Кроме того, идет ремонт детских площадок, обустройство пешеходных дорожек, асфальта во дворах и уличного освещения. В дальнейших планах – обновить бульвар на улице Тепличной, пешеходную зону на улице Юбилейной, художественную набережную реки Пахры, Симферопольскую аллею в Климовске. Всего в этом году в Подмосковье благоустроят 135 общественных пространств: 15 парков и 10 лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 11 набережных, 16 скверов, 6 зон отдыха в парках, один веломаршрут, четыре стелы, 58 небольших общественных территорий. Также обновят 735 детских площадок – 123 отремонтируют и 612 заменят.

https://ria.ru/20250904/festival-2039651561.html

https://ria.ru/20250903/transport--2039406439.html

московская область (подмосковье)

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, подольск