https://ria.ru/20250904/dron-2039643535.html

Силы ПВО сбили 299 дронов за сутки

Силы ПВО сбили 299 дронов за сутки - РИА Новости, 04.09.2025

Силы ПВО сбили 299 дронов за сутки

Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T12:34:00+03:00

2025-09-04T12:34:00+03:00

2025-09-04T12:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО сбили 299 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 81599 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24947 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29229 орудий полевой артиллерии и минометов, 41021 единица специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, украина, россия, вооруженные силы украины