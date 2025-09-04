https://ria.ru/20250904/dron-2039643535.html
Силы ПВО сбили 299 дронов за сутки
Силы ПВО сбили 299 дронов за сутки - РИА Новости, 04.09.2025
Силы ПВО сбили 299 дронов за сутки
Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО сбили 299 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 81599 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24947 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29229 орудий полевой артиллерии и минометов, 41021 единица специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Авиация и артиллерия Вооруженных сил РФ поразили транспортную инфраструктуру Украины, используемую в интересах ВСУ, пункты управления и места сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, склады ракетно-артиллерийского вооружения, средства ПВО сбили 299 дронов, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре Украины
, используемой в интересах ВСУ
, пунктам управления и местам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам ракетно-артиллерийского вооружения, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 155 районах", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 299 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 666 самолетов, 283 вертолета, 81599 беспилотных летательных аппаратов, 627 зенитных ракетных комплексов, 24947 танков и других боевых бронированных машин, 1589 боевых машин реактивных систем залпового огня, 29229 орудий полевой артиллерии и минометов, 41021 единица специальной военной автомобильной техники.