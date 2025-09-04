https://ria.ru/20250904/dorofeev-2039590995.html

В ПСБ рассказали о важности изменений механизмов трансграничных платежей

2025-09-04T09:54:00+03:00

вэф-2025

санкт-петербург

россия

дальневосточный федеральный университет

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. На фоне происходящих глобальных геополитических изменений структура внешнеторговых сделок и, соответственно, расчетов по ним также претерпевают трансформацию, заявил зампредседателя ПСБ Михаил Дорофеев на сессии Восточного экономического форума "Возможные решения для трансграничных платежей и международных расчетов в новой реальности". Он рассказал, что созданная ПСБ инфраструктура А7 открывает путь к свободным расчетам с любыми странами мира и позволяет поддерживать стабильную внешнеэкономическую деятельность вне зависимости от мировой конъюнктуры и санкционных ограничений. Обороты этого расчетного механизма за год работы превысили 7 триллионов рублей. "На сегодняшний день уже весь мир убедился в том, что страны запада пытаются использовать систему международных расчетов не как инструмент обеспечения свободной торговли, а как некую неоколониальную дубинку и санкционное орудие. Существует значительное количество стран, при этом не обязательно находящихся под западными санкциями, которые не имеют возможности использовать систему международных расчетов, потому что специфика их экономики не отвечает "формальным" требованиям этой системы. Значит, пришло время пересмотра мировых финансово-расчетных институтов, речь, конечно же, про систему SWIFT", – приводит пресс-служба ПСБ слова Дорофеева. Он добавил, что за почти год работы этого расчетного механизма стало понятно, что он востребован не только у российского бизнеса. Другие страны тоже проявляют интерес к этой системе, поскольку во всем мире растет запрос на поиск альтернативы традиционным финансовым инструментам расчетов. "Для удобства обслуживания компаний мы открываем офисы по всей России, на сегодняшний день, помимо столичных, открыты уже восемь региональных офисов в крупных городах, включая новые субъекты: Санкт-Петербурге, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Донецке и Севастополе. Будем открывать офисы А7 в двух африканских странах – в этом регионе очень заинтересованы в нашей платежной системе. Наша инфраструктура позволяет проводить от 1,5 тысяч до 2 тысяч операций в день", — отметил Дорофеев. Он уточнил, что международная торговля перестает быть прерогативой крупных предприятий и финансовых конгломератов, значительную долю в этой сфере заняли предприятия малого и среднего бизнеса. Банки под влиянием новых требований и в условиях текущей трансформации глобальной финансовой системы разрабатывают новые безопасные технологические решения для свободных международных расчетов бизнеса. "Сегодня огромное число средних и малых компаний включились во внешнеэкономическую деятельность и занимают существенную долю в этих операциях. Для МСП, отличающихся гибкостью и умением быстро реагировать на изменения, нужны были такие же платежные решения – удобные, простые в использовании, но при этом точные и надежные", – прокомментировал Дорофеев роль А7 в системе финансового сопровождения внешнеторговых контрактов российских экспортеров и импортеров с контрагентами из любой страны. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

