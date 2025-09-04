В небе над Донецком прогремели четыре взрыва

Рейтинг@Mail.ru
14:58 04.09.2025 (обновлено: 15:03 04.09.2025)
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее четырех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее четырех взрывов, передает корреспондент РИА Новости.
Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.09.2025
3 сентября, 15:15
 
Россия
 
 
