https://ria.ru/20250904/donetsk-2039680384.html
В небе над Донецком прогремели четыре взрыва
В небе над Донецком прогремели четыре взрыва - РИА Новости, 04.09.2025
В небе над Донецком прогремели четыре взрыва
В небе над Донецком прозвучали не менее четырех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T14:58:00+03:00
2025-09-04T14:58:00+03:00
2025-09-04T15:03:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884931147_0:432:2871:2047_1920x0_80_0_0_162b95ff4be23b495f2b93394549598e.jpg
ДОНЕЦК, 4 сен - РИА Новости. В небе над Донецком прозвучали не менее четырех взрывов, передает корреспондент РИА Новости. Взрывы в небе были слышны в нескольких районах города.
https://ria.ru/20250903/spetsoperatsiya-2039392968.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884931147_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_107fe38a2d5f8199acd33c55bf0656f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
В небе над Донецком прогремели четыре взрыва
В небе над Донецком прогремели не менее четырех взрывов