Дом Советов: недостроенный шедевр советского брутализма
В 1967 году советские власти решили построить в Калининграде высотный Дом Советов. Как это сооружение было связано с архитектурой Бразилии. Почему некоторые горожане боялись, что Дом Советов рухнет. Из-за чего брутальная советская высотка так и не была достроена, и как Калининград лишился главного здания в своем историческом центре.
Эксперт эпизода:Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
калининград, калининградская область, ссср, советский союз, кенигсберг, замок, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), иосиф сталин (джугашвили), архитектура, никита хрущев, перестройка, жилье, история, аудио
Обогнавшие время, Калининград, Калининградская область, СССР, Советский Союз, Кенигсберг, Замок, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945), Иосиф Сталин (Джугашвили), Архитектура, Никита Хрущев, перестройка, Жилье, история
