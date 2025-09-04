Рейтинг@Mail.ru
Дом Советов: недостроенный шедевр советского брутализма
04.09.2025
Дом Советов: недостроенный шедевр советского брутализма
В 1967 году советские власти решили построить в Калининграде высотный Дом Советов. Как это сооружение было связано с архитектурой Бразилии. Почему некоторые горожане боялись, что Дом Советов рухнет. Из-за чего брутальная советская высотка так и не была достроена, и как Калининград лишился главного здания в своем историческом центре.
В 1967 году советские власти решили построить в Калининграде высотный Дом Советов. Как это сооружение было связано с архитектурой Бразилии. Почему некоторые горожане боялись, что Дом Советов рухнет. Из-за чего брутальная советская высотка так и не была достроена, и как Калининград лишился главного здания в своем историческом центре.
В 1967 году советские власти решили построить в Калининграде высотный Дом Советов. Как это сооружение было связано с архитектурой Бразилии. Почему некоторые горожане боялись, что Дом Советов рухнет. Из-за чего брутальная советская высотка так и не была достроена, и как Калининград лишился главного здания в своем историческом центре.
Эксперт эпизода:Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
В 1967 году советские власти решили построить в Калининграде высотный Дом Советов. Как это сооружение было связано с архитектурой Бразилии. Почему некоторые горожане боялись, что Дом Советов рухнет. Из-за чего брутальная советская высотка так и не была достроена, и как Калининград лишился главного здания в своем историческом центре.
Эксперт эпизода:
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
_____
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК Музыка

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
Заголовок открываемого материала