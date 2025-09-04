Рейтинг@Mail.ru
Жителей новых регионов предупредили о необходимости перерегистрации машин
15:52 04.09.2025 (обновлено: 17:34 04.09.2025)
Жителей новых регионов предупредили о необходимости перерегистрации машин
Граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, обязаны заменить регистрационные документы и... РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, обязаны заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки для автомобиля на российские, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России. "В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, граждане и юридические лица, которые на день принятия в состав Российской Федерации постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 1 января 2026 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские", - говорится в сообщении. Как отметила Госавтоинспекция РФ, по истечении этого срока управление транспортом, не прошедшим перерегистрацию, будет квалифицироваться как управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке. "Госавтоинспекция обращает особое внимание автовладельцев на недопустимость использования транспортных средств с регистрационными знаками Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, если на данный автомобиль уже выданы российские регистрационные документы и знаки", - подчеркивают в ведомстве. В ГАИ отметили, что такие действия квалифицируются как административное правонарушение по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Граждане, постоянно проживающие в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, обязаны заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки для автомобиля на российские, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции России.
"В соответствии с действующим в настоящее время законодательством, граждане и юридические лица, которые на день принятия в состав Российской Федерации постоянно проживали на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, обязаны до 1 января 2026 года заменить регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на российские", - говорится в сообщении.
Как отметила Госавтоинспекция РФ, по истечении этого срока управление транспортом, не прошедшим перерегистрацию, будет квалифицироваться как управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.
"Госавтоинспекция обращает особое внимание автовладельцев на недопустимость использования транспортных средств с регистрационными знаками Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, если на данный автомобиль уже выданы российские регистрационные документы и знаки", - подчеркивают в ведомстве.
В ГАИ отметили, что такие действия квалифицируются как административное правонарушение по части 4 статьи 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными знаками).
