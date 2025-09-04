https://ria.ru/20250904/diztoplivo-2039684507.html
Минэнерго предложило увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
2025-09-04T15:06:00+03:00
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили РИА Новости в министерстве. "С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", - говорится в сообщении. Для эффективного удовлетворения спроса потребителей будут задействованы все виды транспорта, включая трубопроводный, железнодорожный и автомобильный, добавили в министерстве.
