Минэнерго предложило увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок - РИА Новости, 04.09.2025
15:06 04.09.2025
Минэнерго предложило увеличить поставки дизтоплива на внутренний рынок
экономика
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
дт (дизельное топливо)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили РИА Новости в министерстве. "С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", - говорится в сообщении. Для эффективного удовлетворения спроса потребителей будут задействованы все виды транспорта, включая трубопроводный, железнодорожный и автомобильный, добавили в министерстве.
россия
экономика, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии), дт (дизельное топливо)
Экономика, Россия, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), ДТ (дизельное топливо)
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ считает, что для сохранения стабильной ситуации на топливном рынке России необходимо увеличить поставки дизельного топлива в страну, в том числе за счет перераспределения части экспортных объемов, сообщили РИА Новости в министерстве.
"С учетом ремонтов на НПЗ и сезона высокого спроса на внутреннем рынке Минэнерго России считает целесообразным для сохранения стабильности на рынке дизельного топлива увеличить поставки на внутренний рынок, в том числе за счет перераспределения с экспорта", - говорится в сообщении.
Для эффективного удовлетворения спроса потребителей будут задействованы все виды транспорта, включая трубопроводный, железнодорожный и автомобильный, добавили в министерстве.
