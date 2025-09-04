Рейтинг@Mail.ru
Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:18 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/dispanserizatsiya-2039689848.html
Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах
Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах - РИА Новости, 04.09.2025
Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах
Кабмин расширил возможности по диспансеризации для маломобильных граждан, в том числе проживающих в отдаленных районах, теперь они смогут проверить свое... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T15:18:00+03:00
2025-09-04T15:18:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d38b8d5ef09b1482f5ac93341386b81e.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кабмин расширил возможности по диспансеризации для маломобильных граждан, в том числе проживающих в отдаленных районах, теперь они смогут проверить свое здоровье не только в поликлиниках, но и в больницах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "По поручению президента правительство расширяет возможности для граждан проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей. Создаем такие условия для людей, которым зачастую тяжело самостоятельно добраться до медицинского учреждения и обойти специалистов. Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе, в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно", сообщил Мишустин. Премьер-министр отметил, что соответствующие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи и утверждены. В условиях стационара маломобильных пациентов осмотрят профильные доктора, проведут необходимые обследования. При постановке диагноза, если потребуется, сразу же назначат лечение и окажут помощь, включая высокотехнологичную. "Глава государства подчеркивал, что сегодня на первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний", – заметил Мишустин. Председатель правительства поручил министерству здравоохранения РФ внимательно контролировать, как идет совершенствование процедуры диспансеризации, чтобы она становилась доступнее для граждан.
https://ria.ru/20250903/ipoteka-2039285829.html
https://ria.ru/20250903/minzdrav-2039318359.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2022001863_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_93c30369455a0f8337b9484aad533842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах

Маломобильные граждане смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках и больницах

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кабмин расширил возможности по диспансеризации для маломобильных граждан, в том числе проживающих в отдаленных районах, теперь они смогут проверить свое здоровье не только в поликлиниках, но и в больницах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.
"По поручению президента правительство расширяет возможности для граждан проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей. Создаем такие условия для людей, которым зачастую тяжело самостоятельно добраться до медицинского учреждения и обойти специалистов. Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе, в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно", сообщил Мишустин.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
3 сентября, 09:38
Премьер-министр отметил, что соответствующие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи и утверждены. В условиях стационара маломобильных пациентов осмотрят профильные доктора, проведут необходимые обследования. При постановке диагноза, если потребуется, сразу же назначат лечение и окажут помощь, включая высокотехнологичную.
"Глава государства подчеркивал, что сегодня на первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний", – заметил Мишустин.
Председатель правительства поручил министерству здравоохранения РФ внимательно контролировать, как идет совершенствование процедуры диспансеризации, чтобы она становилась доступнее для граждан.
Лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Минздрав призвал россиян пройти диспансеризацию
3 сентября, 11:32
 
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на пленарном заседании ВЭФПленарное заседание ВЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж06:52
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала