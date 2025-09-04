https://ria.ru/20250904/dispanserizatsiya-2039689848.html

Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах

Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах - РИА Новости, 04.09.2025

Маломобильные граждане смогут проходить диспансеризацию и в больницах

Кабмин расширил возможности по диспансеризации для маломобильных граждан, в том числе проживающих в отдаленных районах, теперь они смогут проверить свое... РИА Новости, 04.09.2025

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Кабмин расширил возможности по диспансеризации для маломобильных граждан, в том числе проживающих в отдаленных районах, теперь они смогут проверить свое здоровье не только в поликлиниках, но и в больницах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг. "По поручению президента правительство расширяет возможности для граждан проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей. Создаем такие условия для людей, которым зачастую тяжело самостоятельно добраться до медицинского учреждения и обойти специалистов. Теперь маломобильные пациенты, в том числе проживающие на селе, в отдаленных районах, смогут пройти диспансеризацию не только в поликлиниках, но и в больницах, причем бесплатно", сообщил Мишустин. Премьер-министр отметил, что соответствующие изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатной медпомощи и утверждены. В условиях стационара маломобильных пациентов осмотрят профильные доктора, проведут необходимые обследования. При постановке диагноза, если потребуется, сразу же назначат лечение и окажут помощь, включая высокотехнологичную. "Глава государства подчеркивал, что сегодня на первый план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний", – заметил Мишустин. Председатель правительства поручил министерству здравоохранения РФ внимательно контролировать, как идет совершенствование процедуры диспансеризации, чтобы она становилась доступнее для граждан.

