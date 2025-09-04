https://ria.ru/20250904/deti-2039543594.html

Сальдо заявил, что в Новороссии от действий ВСУ погибли более 400 детей

Сальдо заявил, что в Новороссии от действий ВСУ погибли более 400 детей - РИА Новости, 04.09.2025

Сальдо заявил, что в Новороссии от действий ВСУ погибли более 400 детей

С момента начала конфликта на Украине в Новороссии от действий ВСУ погибли более 400 детей, но западная пресса об этом умалчивает, заявил губернатор Херсонской... РИА Новости, 04.09.2025

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен – РИА Новости. С момента начала конфликта на Украине в Новороссии от действий ВСУ погибли более 400 детей, но западная пресса об этом умалчивает, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025. "На самом-то деле и в Донбассе, и уже сейчас в Новороссии, в наших областях с начала конфликта погибло, более 400 детей погибло, они убиты. Но об этом западная пресса умалчивает… Та же пресса закрывает глаза западная на то, что происходит с детьми, находящимися в наших территориях. И раздувает проблему, которой, собственно говоря, особой нет", - сказал Сальдо, отвечая на вопрос о том, почему западная пресса и общественность освещает ситуацию с детьми только с одной стороны. Сальдо также рассказал, что после того, как жена президента США Мелания Трамп передала российской стороне письмо, в которой выразила обеспокоенность в связи с судьбой детей и мира в целом, жители Донбасса стали писать письма в ответ, описывая ситуацию на их территории. "Мне кажется, что она как женщина, как мать, она обратит на это внимание. Не так, как обращают на это внимание журналисты западные", - отметил Сальдо. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

