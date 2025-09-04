https://ria.ru/20250904/deflyatsiya-2039628182.html
Решетников рассказал о дефляции в России
Решетников рассказал о дефляции в России - РИА Новости, 04.09.2025
Решетников рассказал о дефляции в России
Недельная картина показывает дефляцию в России в августе, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. РИА Новости, 04.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Недельная картина показывает дефляцию в России в августе, заявил на полях ВЭФ министр экономического развития РФ Максим Решетников. "У нас последние два месяца, если мы отбросим июльскую индексацию тарифов традиционную, наблюдается дефляция. Потому что данные по августу, ну они пока недельные сейчас. На следующей неделе Росстат скажет уже итоговую августовскую инфляцию по широкой корзине товаров. Но по неделькам пока мы видим тоже дефляцию", - сказал Решетников. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
