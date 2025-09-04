https://ria.ru/20250904/byudzhety-2039789640.html

Доходы муниципальных бюджетов в Ярославской области выросли в 2025 году

Бюджеты муниципалитетов Ярославской области демонстрируют значительный рост доходов по итогам семи месяцев 2025 года, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T22:19:00+03:00

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Бюджеты муниципалитетов Ярославской области демонстрируют значительный рост доходов по итогам семи месяцев 2025 года, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, вопрос об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона. Его провел Евраев. "Поступления налоговых и неналоговых доходов за семь месяцев этого года в бюджеты городских и муниципальных округов составили 13 миллиардов рублей. Наблюдается рост в 17 муниципалитетах из 19. Это свидетельствует об устойчивом социально-экономическом развитии региона", - цитирует Евраева пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что все поступившие в муниципальные бюджеты средства остаются там и будут направлены на улучшение качества жизни людей: на ремонт дорог, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры. Годовой план по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты муниципалитетов увеличен на 2,1 миллиарда рублей – до 24,4 миллиарда рублей – и исполнен более чем на 53%, сообщалось на совещании. Основной источник, по которому произведено увеличение (на 814 миллионов рублей), – налог на доходы физических лиц, что напрямую связано с увеличением фонда оплаты труда в регионе. Кроме того, на 570 миллионов рублей увеличены доходы от продажи имущества и земли. Министр финансов области Алексей Долгов отметил, что поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ярославля составили 7,2 миллиарда рублей, Рыбинска – 1,6 миллиарда рублей, Переславль-Залесского и Ростовского округов – более чем по 500 миллионов рублей. В целом поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет за семь месяцев достигли 63,1 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2024 годом – на 5,1%, или на 3,1 миллиарда рублей, отметил Долгов.

