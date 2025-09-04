Рейтинг@Mail.ru
Доходы муниципальных бюджетов в Ярославской области выросли в 2025 году
Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
22:18 04.09.2025
Доходы муниципальных бюджетов в Ярославской области выросли в 2025 году
Доходы муниципальных бюджетов в Ярославской области выросли в 2025 году - РИА Новости, 04.09.2025
Доходы муниципальных бюджетов в Ярославской области выросли в 2025 году
Бюджеты муниципалитетов Ярославской области демонстрируют значительный рост доходов по итогам семи месяцев 2025 года, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 04.09.2025
ярославская область
ярославская область
михаил евраев
ярославль
рыбинск
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Бюджеты муниципалитетов Ярославской области демонстрируют значительный рост доходов по итогам семи месяцев 2025 года, сообщил губернатор Михаил Евраев. По данным пресс-службы областного правительства, вопрос об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона. Его провел Евраев. "Поступления налоговых и неналоговых доходов за семь месяцев этого года в бюджеты городских и муниципальных округов составили 13 миллиардов рублей. Наблюдается рост в 17 муниципалитетах из 19. Это свидетельствует об устойчивом социально-экономическом развитии региона", - цитирует Евраева пресс-служба. Губернатор подчеркнул, что все поступившие в муниципальные бюджеты средства остаются там и будут направлены на улучшение качества жизни людей: на ремонт дорог, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры. Годовой план по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты муниципалитетов увеличен на 2,1 миллиарда рублей – до 24,4 миллиарда рублей – и исполнен более чем на 53%, сообщалось на совещании. Основной источник, по которому произведено увеличение (на 814 миллионов рублей), – налог на доходы физических лиц, что напрямую связано с увеличением фонда оплаты труда в регионе. Кроме того, на 570 миллионов рублей увеличены доходы от продажи имущества и земли. Министр финансов области Алексей Долгов отметил, что поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ярославля составили 7,2 миллиарда рублей, Рыбинска – 1,6 миллиарда рублей, Переславль-Залесского и Ростовского округов – более чем по 500 миллионов рублей. В целом поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет за семь месяцев достигли 63,1 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2024 годом – на 5,1%, или на 3,1 миллиарда рублей, отметил Долгов.
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 сен – РИА Новости. Бюджеты муниципалитетов Ярославской области демонстрируют значительный рост доходов по итогам семи месяцев 2025 года, сообщил губернатор Михаил Евраев.
По данным пресс-службы областного правительства, вопрос об исполнении консолидированных бюджетов муниципальных образований Ярославской области рассмотрели на оперативном совещании в правительстве региона. Его провел Евраев.
"Поступления налоговых и неналоговых доходов за семь месяцев этого года в бюджеты городских и муниципальных округов составили 13 миллиардов рублей. Наблюдается рост в 17 муниципалитетах из 19. Это свидетельствует об устойчивом социально-экономическом развитии региона", - цитирует Евраева пресс-служба.
Губернатор подчеркнул, что все поступившие в муниципальные бюджеты средства остаются там и будут направлены на улучшение качества жизни людей: на ремонт дорог, благоустройство, развитие социальной инфраструктуры.
Годовой план по налоговым и неналоговым доходам в бюджеты муниципалитетов увеличен на 2,1 миллиарда рублей – до 24,4 миллиарда рублей – и исполнен более чем на 53%, сообщалось на совещании. Основной источник, по которому произведено увеличение (на 814 миллионов рублей), – налог на доходы физических лиц, что напрямую связано с увеличением фонда оплаты труда в регионе. Кроме того, на 570 миллионов рублей увеличены доходы от продажи имущества и земли.
Министр финансов области Алексей Долгов отметил, что поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ярославля составили 7,2 миллиарда рублей, Рыбинска – 1,6 миллиарда рублей, Переславль-Залесского и Ростовского округов – более чем по 500 миллионов рублей. В целом поступления налоговых и неналоговых доходов в региональный бюджет за семь месяцев достигли 63,1 миллиарда рублей. Рост по сравнению с 2024 годом – на 5,1%, или на 3,1 миллиарда рублей, отметил Долгов.
 
