Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали сценарий, который позволит Киеву избежать разгрома - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 04.09.2025 (обновлено: 01:30 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/britaniya-2039526511.html
В Британии назвали сценарий, который позволит Киеву избежать разгрома
В Британии назвали сценарий, который позволит Киеву избежать разгрома - РИА Новости, 04.09.2025
В Британии назвали сценарий, который позволит Киеву избежать разгрома
Сценарий временной заморозки украинского конфликта по корейскому образцу может помочь Киеву в будущем вновь захватить потерянные территории, пишет британская... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T01:29:00+03:00
2025-09-04T01:30:00+03:00
в мире
киев
украина
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Сценарий временной заморозки украинского конфликта по корейскому образцу может помочь Киеву в будущем вновь захватить потерянные территории, пишет британская газета The Telegraph."Назовите это "корейским " замораживанием с "немецким" финалом – паузой, которая де-юре отвергает признание потерянных территорий, обеспечивает надежные гарантии безопасности уже сейчас и укрепляет способность Украины в конечном итоге пересмотреть итоги (Конфликта. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как считает автор, наименее плохим вариантом для Киева теперь выглядит управляемое замораживание конфликта, которое сохраняет за ним юридические претензии на территории и одновременно дает время для подготовки к продолжению войны с Россией."Это было бы не капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", — утверждается в статье.В августе американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории.Wall Street Journal отметило, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск.Ранее Владимир Путин заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира на Украине.
https://ria.ru/20250904/ukraina-2039525674.html
https://ria.ru/20250903/britanija-2039514435.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_845ae71d18ea0ef1199b8cee2254d184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, россия, владимир путин
В мире, Киев, Украина, Россия, Владимир Путин
В Британии назвали сценарий, который позволит Киеву избежать разгрома

Telegraph: заморозка конфликта способна помочь Киеву в будущем отбить территории

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Сценарий временной заморозки украинского конфликта по корейскому образцу может помочь Киеву в будущем вновь захватить потерянные территории, пишет британская газета The Telegraph.
"Назовите это "корейским " замораживанием с "немецким" финалом – паузой, которая де-юре отвергает признание потерянных территорий, обеспечивает надежные гарантии безопасности уже сейчас и укрепляет способность Украины в конечном итоге пересмотреть итоги (Конфликта. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.
Президент РФ Владимир Путин во время подхода к представителям СМИ в резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Журналист после слов Путина раскрыл, что случилось с Украиной
01:16
Как считает автор, наименее плохим вариантом для Киева теперь выглядит управляемое замораживание конфликта, которое сохраняет за ним юридические претензии на территории и одновременно дает время для подготовки к продолжению войны с Россией.
"Это было бы не капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", — утверждается в статье.
В августе американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Британия направила Украине средства от замороженных российских активов
Вчера, 22:24
Wall Street Journal отметило, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск.
Ранее Владимир Путин заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира на Украине.
 
В миреКиевУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала