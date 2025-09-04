https://ria.ru/20250904/britaniya-2039526511.html

В Британии назвали сценарий, который позволит Киеву избежать разгрома

Сценарий временной заморозки украинского конфликта по корейскому образцу может помочь Киеву в будущем вновь захватить потерянные территории, пишет британская... РИА Новости, 04.09.2025

в мире

киев

украина

россия

владимир путин

МОСКВА, 4 cен — РИА Новости. Сценарий временной заморозки украинского конфликта по корейскому образцу может помочь Киеву в будущем вновь захватить потерянные территории, пишет британская газета The Telegraph."Назовите это "корейским " замораживанием с "немецким" финалом – паузой, которая де-юре отвергает признание потерянных территорий, обеспечивает надежные гарантии безопасности уже сейчас и укрепляет способность Украины в конечном итоге пересмотреть итоги (Конфликта. — Прим. Ред.)", — говорится в материале.Как считает автор, наименее плохим вариантом для Киева теперь выглядит управляемое замораживание конфликта, которое сохраняет за ним юридические претензии на территории и одновременно дает время для подготовки к продолжению войны с Россией."Это было бы не капитуляцией, а стратегическим выигрышем времени", — утверждается в статье.В августе американское издание Wall Street Journal опубликовало два вероятных сценария завершения украинского конфликта, каждый из которых подразумевает, что Киеву придется отказаться от претензий на определенные территории.Wall Street Journal отметило, что такой исход будет напоминать окончание Корейской войны в 1953 году, времени, с которого Южная Корея с тех пор находится под защитой в том числе американских войск.Ранее Владимир Путин заявил, что условия Москвы по украинскому вопросу, озвученные летом 2024 года, остаются неизменными. Он уточнил, что, если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Москвой, Россия может подождать. Президент также подчеркнул необходимость установления долгосрочного — без всяких временных ограничений — мира на Украине.

