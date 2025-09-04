Министр обороны Британии оценил возможность размещения войск на Украине

Рейтинг@Mail.ru
11:45 04.09.2025 (обновлено: 13:03 04.09.2025)
в мире
великобритания
украина
россия
сергей лавров
нато
великобритания
украина
россия
в мире, великобритания, украина, россия, сергей лавров, нато
В мире, Великобритания, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
ЛОНДОН, 4 сен - РИА Новости. Войска Великобритании могут быть развернуты на Украине после заключения возможного мирного соглашения, уже сейчас ведется масштабное военное планирование, заявил заместитель министра обороны страны Люк Поллард.
"Ведется масштабное военное планирование. Сейчас мы на этапе, когда мы могли бы развернуть войска, если бы наступил мир", - сказал он в интервью газете Mirror.
Поллард также отметил ведущую роль Великобритании в "коалиции желающих", оказывающей военно-техническую поддержку Украине, и продолжающуюся реформу вооруженных сил в Великобритании.
С момента прихода к власти в Великобритании нового правительства от Лейбористской партии в стране проходит военная реформа, в рамках которой были значительно повышены расходы на оборону и создана должность комиссара вооруженных сил, ответственного перед парламентом.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Как подчеркнул ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.
