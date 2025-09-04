https://ria.ru/20250904/brend-2039624197.html

РЭЦ и Минспорт объединят усилия по продвижению бренда "Сделано в России"

РЭЦ и Минспорт объединят усилия по продвижению бренда "Сделано в России"

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) и Минспорт РФ объединят усилия по продвижению национального бренда "Сделано в России", сообщает центр."Российский экспортный центр и Министерство спорта России продолжат развивать спортивный трек в рамках государственной программы продвижения российского экспорта под национальным брендом "Сделано в России". Соответствующее соглашение 4 сентября на Восточном экономическом форуме подписали министр спорта России Михаил Дегтярев и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Документ закрепляет новый этап взаимодействия РЭЦ и Минспорта, которые последние 3 года реализуют совместные инициативы по продвижению российского экспорта через спортивные мероприятия под эгидой национального бренда "Сделано в России". Планируется координация действий и поддержка новых совместных проектов как в России, так и за рубежом."Это соглашение знаменует собой новый, еще более динамичный этап нашего плодотворного партнерства с Российским экспортным центром. Спорт, как универсальный язык, прекрасно справляется с задачей продвижения национального бренда "Сделано в России", демонстрируя миру нашу силу, качество и стремление к победам. Успехи акций, проведенных от Владивостокской регаты до фестивалей в Китае с участием наших олимпийских чемпионов, доказывают, что этот трек работает, и мы полны решимости развивать его дальше как в России, так и за рубежом, открывая новые горизонты для российского экспорта", - подчеркнул Дегтярев.С 2023 года РЭЦ и Минспорт провели около десяти ярких акций по продвижению национального бренда "Сделано в России" через спорт. В их числе - мероприятия по академической гребле, хоккею, керлингу, баскетболу и бадминтону. Уже 3 года подряд акции проходят на Международной Владивостокской регате, в 2024 году на полях ВЭФ состоялся хоккейный гала-матч с участием легендарных спортсменов. Особое внимание привлекли ярмарки "Сделано в России" в Китае: первую в 2024 году посетила олимпийская чемпионка Анна Щербакова, а в этом году в Пекине бренд представила звезда фигурного катания Камила Валиева."Программа "Сделано в России" - это в определенном смысле мягкая сила нашей страны. Мы видим в спорте уникальный канал для завоевания доверия зарубежных партнеров и покупателей. Рукопожатие после финиша часто становится началом новых деловых контактов. Вместе с Министерством спорта мы разработаем план совместных мероприятий в России и за рубежом, которые усилят узнаваемость и привлекательность бренда "Сделано в России", - сообщила Никишина.В РЭЦ отметили, что программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг РФ, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на РЭЦ. С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3,7 тысячи компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей.В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения.РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по реализации программы продвижения российских компаний под национальным брендом "Сделано в России".Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

экономика, вэф-2025