Рязанская область прорабатывает использование БПЛА для доставки лекарств
Рязанская область
Рязанская область
 
20:36 04.09.2025
Рязанская область прорабатывает использование БПЛА для доставки лекарств
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рязанская область прорабатывает использование беспилотников в здравоохранении, они будут применяться для доставки биоматериалов в лабораторию, которая проводит медицинские анализы, а также лекарств в отдаленные территории, рассказал губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме. "Одна из задач, которую мы сейчас для себя решаем, - здравоохранение. Это доставка с помощью беспилотников биоматериалов в централизованную лабораторию и лекарств в отдаленные территории региона. Причем это может делать один и тот же беспилотник. В одну сторону он везет собранные биоматериалы для проведения анализов, а обратно везет необходимое лекарство", - сообщил Малков. По его словам, регион за два года реализовал большой проект централизованной лаборатории, которая предоставляет широкий и качественный спектр медицинских лабораторных анализов для всех жителей области. "Мы создали единую лабораторию на весь регион с самым современным оборудованием, с самыми современными реагентами и реактивами и с полным спектром всех возможных анализов. А в районах теперь необходимо только забрать биоматериалы, которые тут же доставляются пока на автомобилях в центральную лабораторию, где проводится необходимое обследование. И через медицинскую информационную систему результаты попадают как в личный кабинет человека, так и в электронную медицинскую карту лечащему врачу. Это очень быстро и удобно", - пояснил губернатор. Он отметил, что следующий шаг в этом проекте позволят сделать беспилотники. Регион прорабатывает решение, которое позволит надежно доставлять все необходимое в разное время года и при любых погодных условиях. Отрабатываются также действия в экстренных ситуациях, безопасные воздушные коридоры для таких беспилотников. "Сейчас все эти вопросы проработаны, и в скором будущем начнем летать. Пока на первое время будем дублировать обычными автомобилями", - добавил Малков. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
рязанская область
рязанская область, павел малков, вэф-2025, бпла
Рязанская область, Рязанская область, Павел Малков, ВЭФ-2025, БПЛА
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
Губернатор Рязанской области Павел Малков на стенде РИА Новости на ВЭФ-2025
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Рязанская область прорабатывает использование беспилотников в здравоохранении, они будут применяться для доставки биоматериалов в лабораторию, которая проводит медицинские анализы, а также лекарств в отдаленные территории, рассказал губернатор Павел Малков в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме.
"Одна из задач, которую мы сейчас для себя решаем, - здравоохранение. Это доставка с помощью беспилотников биоматериалов в централизованную лабораторию и лекарств в отдаленные территории региона. Причем это может делать один и тот же беспилотник. В одну сторону он везет собранные биоматериалы для проведения анализов, а обратно везет необходимое лекарство", - сообщил Малков.
Малков: наращиваем работу со странами Азиатско-Тихоокеанского региона
Вчера, 20:23
По его словам, регион за два года реализовал большой проект централизованной лаборатории, которая предоставляет широкий и качественный спектр медицинских лабораторных анализов для всех жителей области.
"Мы создали единую лабораторию на весь регион с самым современным оборудованием, с самыми современными реагентами и реактивами и с полным спектром всех возможных анализов. А в районах теперь необходимо только забрать биоматериалы, которые тут же доставляются пока на автомобилях в центральную лабораторию, где проводится необходимое обследование. И через медицинскую информационную систему результаты попадают как в личный кабинет человека, так и в электронную медицинскую карту лечащему врачу. Это очень быстро и удобно", - пояснил губернатор.
Он отметил, что следующий шаг в этом проекте позволят сделать беспилотники. Регион прорабатывает решение, которое позволит надежно доставлять все необходимое в разное время года и при любых погодных условиях. Отрабатываются также действия в экстренных ситуациях, безопасные воздушные коридоры для таких беспилотников.
"Сейчас все эти вопросы проработаны, и в скором будущем начнем летать. Пока на первое время будем дублировать обычными автомобилями", - добавил Малков.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Малков: эксперимент по закупкам в образовании запустили в Рязанской области
Вчера, 15:05
 
Рязанская область, Павел Малков, ВЭФ-2025, БПЛА
 
 
