Специальная военная операция на Украине
 
20:30 04.09.2025 (обновлено: 20:35 04.09.2025)
Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА
Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщило в четверг Минобороны РФ."Четвертого сентября текущего года в период с 18.30 мск до 20.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Четвертого сентября текущего года в период с 18.30 мск до 20.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
Воевики ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Названы части ВСУ в Сумской области с наибольшим числом пропавших без вести
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьБезопасностьЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Белгородская областьПроисшествия
 
 
