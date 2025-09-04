https://ria.ru/20250904/bpla-2039775215.html
Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА
Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 04.09.2025
Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА
Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2025
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщило в четверг Минобороны РФ."Четвертого сентября текущего года в период с 18.30 мск до 20.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.
