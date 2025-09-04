https://ria.ru/20250904/bpla-2039775215.html

Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА

Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА - РИА Новости, 04.09.2025

Над Черным морем, Белгородской и Ростовской областями сбили четыре БПЛА

Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T20:30:00+03:00

2025-09-04T20:30:00+03:00

2025-09-04T20:35:00+03:00

ростовская область

специальная военная операция на украине

безопасность

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

белгородская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Черным морем и двумя российскими регионами, сообщило в четверг Минобороны РФ."Четвертого сентября текущего года в период с 18.30 мск до 20.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА – над акваторией Черного моря, один БПЛА – над территорией Белгородской области и один БПЛА – над территорией Ростовской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250904/vsu-2039763173.html

ростовская область

черное море

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ростовская область, безопасность, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), белгородская область, происшествия