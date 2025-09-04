Ведущий Антон Борисов стал амбассадором бренда "Сделано в России"

https://ria.ru/20250904/borisov-2039761491.html

ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов присоединился к числу амбассадоров национального бренда "Сделано в России" - государственной программы продвижения отечественной продукции, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соответствующий сертификат журналисту на полях Восточного экономического форума вручила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Антон Борисов ведет авторскую программу "Сделано в России", которая выходит на телеканале "Россия 24" каждые две недели. Проект создается совместно с Российским экспортным центром и уже второй год рассказывает об успехах российских производителей, вызовах бизнеса и экономики, а также о новых возможностях для компаний в условиях трансформации мировой торговли.За это время команда "Россия 24" объездила десятки городов по всей стране и посетила около сотни производств - от высокотехнологичных заводов до семейных мастерских, которые успешно работают на внешних рынках или только готовятся выходить на экспорт с качественной и конкурентоспособной продукцией."Для нас важно не только развивать экспорт, но и формировать образ открытой, современной и разнообразной России. Мы хотим, чтобы во всем мире понимали: "Сделано в России" - это знак качества и надежности, это уникальные продукты и сильные бренды, которыми можно гордиться. Фильмы "Сделано в России" стали частью большого разговора о национальном бренде, показывая истории успеха, которые вдохновляют бизнес и наших граждан на новые достижения", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Для меня это большая честь - стать амбассадором бренда "Сделано в России". За два года работы над программой мы увидели, насколько разнообразна и конкурентоспособна российская продукция - от продуктов питания и одежды до сложного оборудования и IT-решений. Истории успеха наших производителей должны звучать как можно громче - и в нашей стране, и за рубежом", - поделился Борисов.Программа амбассадоров - важный элемент продвижения национального бренда "Сделано в России" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому инструменту к продвижению подключаются не только компании, но и яркие личности из мира культуры, спорта и медиа, которые формируют позитивный образ российского бизнеса за рубежом.Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр.С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3 700 компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей.В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения. Появились новые форматы, такие как фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые помогают представить зарубежному покупателю товар от продуктов питания до товаров для детей и товаров ручной работы, онлайн-стриминги и многое другое.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

