Рейтинг@Mail.ru
Ведущий Антон Борисов стал амбассадором бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:11 04.09.2025
https://ria.ru/20250904/borisov-2039761491.html
Ведущий Антон Борисов стал амбассадором бренда "Сделано в России"
Ведущий Антон Борисов стал амбассадором бренда "Сделано в России" - РИА Новости, 04.09.2025
Ведущий Антон Борисов стал амбассадором бренда "Сделано в России"
Ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов присоединился к числу амбассадоров национального бренда "Сделано в России" - государственной программы продвижения... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:11:00+03:00
2025-09-04T19:11:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039760539_0:34:2613:1505_1920x0_80_0_0_6b84cc08dd3c163bca832ed742e40c0c.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов присоединился к числу амбассадоров национального бренда "Сделано в России" - государственной программы продвижения отечественной продукции, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Соответствующий сертификат журналисту на полях Восточного экономического форума вручила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина", - говорится в сообщении.Антон Борисов ведет авторскую программу "Сделано в России", которая выходит на телеканале "Россия 24" каждые две недели. Проект создается совместно с Российским экспортным центром и уже второй год рассказывает об успехах российских производителей, вызовах бизнеса и экономики, а также о новых возможностях для компаний в условиях трансформации мировой торговли.За это время команда "Россия 24" объездила десятки городов по всей стране и посетила около сотни производств - от высокотехнологичных заводов до семейных мастерских, которые успешно работают на внешних рынках или только готовятся выходить на экспорт с качественной и конкурентоспособной продукцией."Для нас важно не только развивать экспорт, но и формировать образ открытой, современной и разнообразной России. Мы хотим, чтобы во всем мире понимали: "Сделано в России" - это знак качества и надежности, это уникальные продукты и сильные бренды, которыми можно гордиться. Фильмы "Сделано в России" стали частью большого разговора о национальном бренде, показывая истории успеха, которые вдохновляют бизнес и наших граждан на новые достижения", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина."Для меня это большая честь - стать амбассадором бренда "Сделано в России". За два года работы над программой мы увидели, насколько разнообразна и конкурентоспособна российская продукция - от продуктов питания и одежды до сложного оборудования и IT-решений. Истории успеха наших производителей должны звучать как можно громче - и в нашей стране, и за рубежом", - поделился Борисов.Программа амбассадоров - важный элемент продвижения национального бренда "Сделано в России" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому инструменту к продвижению подключаются не только компании, но и яркие личности из мира культуры, спорта и медиа, которые формируют позитивный образ российского бизнеса за рубежом.Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр.С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3 700 компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей.В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения. Появились новые форматы, такие как фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые помогают представить зарубежному покупателю товар от продуктов питания до товаров для детей и товаров ручной работы, онлайн-стриминги и многое другое.Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
https://ria.ru/20250904/brend-2039624197.html
https://ria.ru/20250901/biznes-2038804494.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039760539_0:0:2613:1961_1920x0_80_0_0_1775716f4a9cdf150afabacc7f3ccbc4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), экономика, россия
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Россия
Ведущий Антон Борисов стал амбассадором бренда "Сделано в России"

Ведущий телеканала "Россия 24" Борисов будет представлять бренд Сделано в России

© РИА НовостиВедущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов и и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на ВЭФ-2025
Ведущий телеканала Россия 24 Антон Борисов и и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на ВЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© РИА Новости
Ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов и и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на ВЭФ-2025
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - РИА Новости. Ведущий телеканала "Россия 24" Антон Борисов присоединился к числу амбассадоров национального бренда "Сделано в России" - государственной программы продвижения отечественной продукции, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Соответствующий сертификат журналисту на полях Восточного экономического форума вручила генеральный директор Российского экспортного центра (Группа ВЭБ) Вероника Никишина", - говорится в сообщении.
Министр спорта России Михаил Дегтярев и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина во время подписания соглашения о развитии бренда Сделано в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
РЭЦ и Минспорт объединят усилия по продвижению бренда "Сделано в России"
Вчера, 11:24
Антон Борисов ведет авторскую программу "Сделано в России", которая выходит на телеканале "Россия 24" каждые две недели. Проект создается совместно с Российским экспортным центром и уже второй год рассказывает об успехах российских производителей, вызовах бизнеса и экономики, а также о новых возможностях для компаний в условиях трансформации мировой торговли.
За это время команда "Россия 24" объездила десятки городов по всей стране и посетила около сотни производств - от высокотехнологичных заводов до семейных мастерских, которые успешно работают на внешних рынках или только готовятся выходить на экспорт с качественной и конкурентоспособной продукцией.
"Для нас важно не только развивать экспорт, но и формировать образ открытой, современной и разнообразной России. Мы хотим, чтобы во всем мире понимали: "Сделано в России" - это знак качества и надежности, это уникальные продукты и сильные бренды, которыми можно гордиться. Фильмы "Сделано в России" стали частью большого разговора о национальном бренде, показывая истории успеха, которые вдохновляют бизнес и наших граждан на новые достижения", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.
"Для меня это большая честь - стать амбассадором бренда "Сделано в России". За два года работы над программой мы увидели, насколько разнообразна и конкурентоспособна российская продукция - от продуктов питания и одежды до сложного оборудования и IT-решений. Истории успеха наших производителей должны звучать как можно громче - и в нашей стране, и за рубежом", - поделился Борисов.
Программа амбассадоров - важный элемент продвижения национального бренда "Сделано в России" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Благодаря этому инструменту к продвижению подключаются не только компании, но и яркие личности из мира культуры, спорта и медиа, которые формируют позитивный образ российского бизнеса за рубежом.
Программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр.
С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3 700 компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 миллиардов рублей.
В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения. Появились новые форматы, такие как фестивали-ярмарки "Сделано в России", которые помогают представить зарубежному покупателю товар от продуктов питания до товаров для детей и товаров ручной работы, онлайн-стриминги и многое другое.
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В состав Группы РЭЦ входят также ЭКСАР, РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта. Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
В Сибири готовы продвигать бизнес за рубежом под брендом "Сделано в России"
1 сентября, 11:23
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала