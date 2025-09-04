https://ria.ru/20250904/blokirovka-2039752777.html
Центробанк рассказал, как избежать блокировки банковской карты
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Даже законопослушные граждане могут случайно вовлечься в мошенническую схему или по незнанию вызвать у банка лишние подозрения. Чтобы избежать неприятностей, стоит придерживаться некоторых правил, о которых рассказал Банк России. "Никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей. Не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя. Никому не передавайте свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк. Старайтесь не переводить деньги незнакомцам, в том числе не платите по номеру телефона в магазинах и на рынках - банк может расценить такие переводы, как подозрительные", - говорится в сообщении. При переводе денег другому человеку - например, оплате товара или услуги, отправке подарка коллеге или родственникам - обязательно указывать назначение платежа. Так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений, пояснил ЦБ. Отмечается, что попасть под блокировку рискуют те, кто пользуется пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса. Такие платежи не только токсичные сами по себе, но и могут привести человека в преступные схемы. Например, когда организаторы напрямую сводят для расчетов граждан - потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности. "Если у вас изменились персональные данные - фамилия, телефон, адрес - сообщайте об этом в банк своевременно. У банка могут возникнуть вопросы, если операции, связанные с предпринимательской деятельностью, проводятся по счету физического лица. Если вы индивидуальный предприниматель или у вас свой бизнес, не допускайте налоговых задолженностей, ведите дела прозрачно", - добавил регулятор. В случае, если банк уже ограничил доступ к счету или карте, он обязан сообщить, на основании какого федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято такое решение. Также банк должен уточнить, что делать для восстановления обслуживания. Если доступ к счету ограничили по 115-ФЗ, нужно уточнить в банке точную причину блокировки и подготовить документы, которые он запрашивает. Если и после этого банк отказывается пересматривать свое решение, необходимо направить обращение в Межведомственную комиссию через интернет-приемную. Если доступ к счету ограничили по 161-ФЗ, значит, реквизиты человека попали в базу данных Банка России "О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов". Это решение можно обжаловать двумя способами: обратиться с заявлением в любой из банков, где обслуживается человек или направить заявление в Банк России через интернет-приемную, выбрав в качестве темы обращения "Информационную безопасность" и соответствующий тип проблемы.
