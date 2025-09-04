https://ria.ru/20250904/birichevskiy-2039739360.html

Дмитрий Биричевский: Россия не прекращала общение с западными компаниями

Если западные компании будут готовы ответственно вести свой бизнес, выполнять российское законодательство и обязательства по локализации производств, то Россия может вполне быть заинтересована в их возвращении, сказал в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел Российской Федерации Дмитрий Биричевский. В интервью на полях Восточного экономического форума-2025 дипломат также рассказал о том, как пошлины США повлияют на торговлю между Россией и Индией и оценил перспективы отказа Евросоюза от российского газа.ВЭФ-2025 проходит 3–6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости выступает информационным партнером форума.– Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз намерен навсегда отказаться от российского газа с 2027 года Но при этом ряд европейских стран продолжают закупать СПГ у России. Как вы оцениваете вероятность того, что в ближайшие два года объемы закупаемого СПГ западными странами сократятся?– Многие десятилетия поставки отечественных ресурсов обеспечивали энергобезопасность Европы, поддерживали конкурентоспособность экономики. ЕС и сейчас остается крупным покупателем отечественного сырья (в первой половине 2025 года импорт СПГ составил 4,5 миллиарда евро, годом ранее – 3,5 миллиарда). Своими политизированными действиями коллективный Запад только подстегнул модернизацию нашего ТЭК и диверсификацию рынков сбыта.Конкретные примеры. Россия обеспечивает до 20% потребностей Китая в нефти. Поставки природного газа по трубопроводу "Сила Сибири" в 2024 году досрочно выведены на уровень в 38 миллиардов кубометров газа в год, согласовано их увеличение до 44 миллиардов кубометров в год. Растет импорт отечественного СПГ в КНР. Второго сентября этого года подписан меморандум о "Силе Сибири–2" и транзитном газопроводе через Монголию. Экспорт нефти в Индию с 2021 года по 2024 год также кратно вырос.– В начале лета глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с руководством и членами Ассоциации европейского бизнеса в России. Идет ли речь о возвращении ряда западных компаний на российский рынок? Существуют ли условия для их возвращения? В возвращении каких иностранных компаний Россия заинтересована прежде всего? О каких областях речь?– Взаимодействие с западными деловыми объединениями не прекращалось. Для нас такие встречи – это стандартная, регулярная практика. Вопросу "возвращения западных компаний" зачастую уделяется несоразмерное его значимости внимание. Ушли далеко не все, а открытые ниши успешно занимают отечественные компании. Ключевые условия – защита интересов отечественных компаний и российской экономики в целом. Россия может быть заинтересована в возвращении ответственных, соблюдающих российское законодательство и свои социальные обязательства компаний, готовых обеспечивать локализацию производства и технологических решений. Наибольший интерес могла бы представлять кооперация в высокотехнологичных отраслях.– Вступила в силу введенная президентом США Дональдом Трампом дополнительная 25-процентная пошлина на импорт из Индии, это решение связано с резким ростом закупок российской нефти Индией. Можно ли ожидать, что это скажется на торговых отношениях Индии и России? Готовят ли Москва и Дели совместные контрмеры для минимизации экономического ущерба от новых тарифов?– Фактически Вашингтон хочет, чтобы Индия отказалась от российской нефти и покупала американскую, которая и по цене, и по качеству проигрывает в честной конкурентной борьбе. Дополнительные 25-процентные импортные пошлины неизбежно негативно скажутся на индийско-американском товарообороте, но едва ли окажут заметное отрицательное влияние на нашу торговлю с Индией. Более того, предпринимаются последовательные шаги по расширению доступа на наш рынок индийских товаров. Также ведутся переговоры по заключению соглашения о создании зоны свободной торговли между Индией и ЕАЭС. Индийские товары пользуются в мире большой популярностью и легко найдут новых покупателей.– Как текущая международная обстановка влияет на динамику формирования и восприятие идеи о Большом Евразийском партнерстве? Ускорилась ли фрагментация экономики макрорегиона или же набирают обороты консолидационные процессы?– В настоящее время наблюдается трансформация глобального миропорядка, в рамках которой неуклонно растет интерес к новым механизмам многостороннего взаимодействия, основанных на объединительной повестке, в частности, в Евразии. Естественным откликом на происходящие изменения выступает и выдвинутая президентом Владимиром Путиным инициатива Большого Евразийского партнерства. Она призвана консолидировать пока еще разрозненные хозяйственные процессы в Евразии в целях раскрытия уникальных историко-географических и экономических преимуществ макрорегиона.– Как на сегодняшний день определяются место и роль БЕП в системе международных отношений? Является ли данная инициатива альтернативной существующим многосторонним площадкам, дополнением к ним или же она представляет собой формат постинтеграционной кооперации?– БЕП – это не очередная, параллельная другим площадка, тем более не замена им, а "зонтичная" инициатива, которая должна объединить экономические потенциалы неоднородных форматов, национальных стратегий развития, инфраструктурных и иных проектов в русле концепции "интеграции интеграций". В целях создания широкого пространства сотрудничества активно содействуем межплатформенному диалогу ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и других структур, синхронизируем планы развития ЕАЭС и китайской инициативы "Один пояс, один путь", работаем над подключением к БЕП других государств.– "На полях" Восточного экономического форума уже в 14-й раз проходит международная конференция АТЭС по сотрудничеству в области высшего образования. Каких итогов вы ожидаете от данного мероприятия? Какие возможности есть у России для продвижения отечественных приоритетов на площадке АТЭС, в том числе в образовательной сфере?– Данное мероприятие – успешный российский проект в рамках АТЭС и один из практических результатов российского председательства на форуме в 2012 году. Как раз тогда тема содействия инновационному развитию и наращиванию потенциала людских ресурсов через сотрудничество в образовательной сфере закрепилась в числе приоритетов форума. Именно наработки саммита АТЭС во Владивостоке впоследствии легли в основу "Образовательной стратегии АТЭС" (2016–2030 годы). К конференции проявляет интерес большое количество участников из экономик региона. Образование выступает фундаментальным драйвером экономического роста. Эта сфера способствует формированию высококвалифицированных трудовых ресурсов для инновационного развития, повышения производительности и обеспечения конкурентоспособности.Что касается возможностей России, то они значительны. Мы обладаем одной из самых мощных в мире образовательных систем, с глубокими академическими традициями и сильной фундаментальной подготовкой. Россия может предложить уникальные компетенции в области инженерных и естественных наук, крайне востребованные для экономического развития АТР.– В этом году в форуме АТЭС председательствует Республика Корея. На конец октября – начало ноября в городе Кёнджу запланирована встреча лидеров участвующих экономик. Какие вопросы в центре дискуссий в данном формате? Какие задачи будут стоять перед российской делегацией на саммите?– На первый план вынесены задачи, обладающие объединительным потенциалом для пространства АТЭС. Фокус поставлен на темы взаимосвязанности в интересах экономического роста, цифровизации. Новшеством для форума стали предложенные Сеулом в качестве приоритетов вопросы искусственного интеллекта и демографии. В сфере ИИ наша страна занимает передовые позиции, готовы делиться опытом. Совместно с единомышленниками мы последовательно проводим линию на сохранение за ООН и ее спецучреждениями центральной и ведущей роли в области международного регулирования ИКТ-технологий и ИИ (данный вопрос остается видимым водоразделом в позициях участников АТЭС).Впервые за свою историю экономики форума получили возможность предметно обсудить демографическую проблематику. Старение и сокращение численности населения – это общий вызов. Позитивной подвижкой стало публичное признание со стороны новой администрации США вслед за Россией и КНР того факта, что АТЭС – экономический форум, а не политическая площадка.– В какие страны Россия в 2025 году больше всего наращивает инвестиции? Какая страна лидирует?– В настоящее время Россия в первую очередь наращивает инвестиции в построение новых механизмов кооперации с зарубежными странами в условиях системной трансформации мировой экономики. Речь идет, в частности, о расширении транспортной и энергетической инфраструктуры, развитии технологической кооперации, обеспечении надежных взаиморасчетов с нашими партнерами.По сути, мы сегодня инвестируем в многополярность, установление которой является объективным и необратимым процессом. И нашими соинвесторами является широкий круг государств Мирового Большинства. Ответить на вопрос, в какие страны Россия сегодня наращивает инвестиции, можно так – в суверенные страны, заинтересованные в честном взаимовыгодном сотрудничестве. Это наши партнеры по БРИКС, ШОС, ЕАЭС, СНГ, в целом страны Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

