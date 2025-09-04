https://ria.ru/20250904/bilayn-2039648514.html

"Билайн бизнес" запустил услугу "Виртуальный помощник" для предпринимателей

2025-09-04T15:05:00+03:00

билайн

вымпелком

технологии

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929551909_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6c0859bade1324b24f4a0fd3aeacca96.jpg

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специалисты "билайн бизнес" предоставят предпринимателям услугу "Виртуальный помощник", чтобы защитить их от мошеннических схем и возможных финансовых потерь, сообщает пресс-служба компании."Виртуальный помощник" — не просто автоответчик. Сервис умеет*:● блокировать звонки от мошенников и спамеров, общаться с ними и препятствовать дозвону до абонента;● прерывать звонок, если во время разговора пришло СМС-сообщение с кодом доступа к Госуслугам;● принимать звонок за пользователя, если он не может говорить — сервис узнает цель звонка, запишет разговор и пришлет его по указанным контактным данным;● делать текстовую расшифровку звонка, сохранить ее в мобильном приложении Билайна, если неудобно слушать запись.Для активации "Виртуального помощника" на корпоративных номерах нужно перейти в мобильное приложение и включить услугу. Сервис существует как в бесплатном базовом варианте, так и в версии Pro (Про) (149 рублей в месяц) с применением технологий искусственного интеллекта и встроенным Telegram-ботом (18+). Также в версии Pro у пользователя есть возможность вернуть часть утраченных денег в результате мошеннической схемы. Партнер "билайн бизнес" — АО "АльфаСтрахование" — предоставит пострадавшему возможность вернуть до 25 тысяч рублей, для этого потребуется всего два документа.Оплату опции производит юридическое лицо. В случае, если в результате мошеннической схемы деньги были списаны с личного счета пользователя-сотрудника этого юрлица, деньги вернут потерпевшему — этому сотруднику."Мошеннические схемы превратились в настоящую головную боль для бизнеса: они создают постоянную угрозу доходам, тратят ресурсы предпринимателей. "Виртуальный помощник" блокирует эти угрозы и сокращает посторонние факторы, позволяя бизнесу не отвлекаться на них. "Билайн бизнес" ставит такой подход в создании сервисов на первое место", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергея Субботина.Согласно статистическим данным Билайна, "Виртуальный помощник" ежемесячно фильтрует до 3 миллионов нежелательных вызовов. Суммарная длительность разговоров сервиса со спамерами достигает 463 тысяч часов в месяц.Как писали ранее, южные регионы страны лидируют по числу спам-звонков. За ними следуют ЦФО и Москва. От трети до половины подобных звонков блокируются сразу, а остальные определяются как подозрительные. *доступно абонентам в платной PRO-версии "Виртуального помощника"Реклама, ПАО "Вымпелком", ИНН 7713076301, erid: F7NfYUJCUneTSU6LGo93

