"Билайн бизнес" запустил услугу "Виртуальный помощник" для предпринимателей
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Специалисты "билайн бизнес" предоставят предпринимателям услугу "Виртуальный помощник", чтобы защитить их от мошеннических схем и возможных финансовых потерь, сообщает пресс-служба компании.
"Виртуальный помощник" — не просто автоответчик. Сервис умеет*:
● блокировать звонки от мошенников и спамеров, общаться с ними и препятствовать дозвону до абонента;
● прерывать звонок, если во время разговора пришло СМС-сообщение с кодом доступа к Госуслугам;
● принимать звонок за пользователя, если он не может говорить — сервис узнает цель звонка, запишет разговор и пришлет его по указанным контактным данным;
● делать текстовую расшифровку звонка, сохранить ее в мобильном приложении Билайна, если неудобно слушать запись.
Для активации "Виртуального помощника" на корпоративных номерах нужно перейти в мобильное приложение и включить услугу. Сервис существует как в бесплатном базовом варианте, так и в версии Pro (Про) (149 рублей в месяц) с применением технологий искусственного интеллекта и встроенным Telegram-ботом (18+). Также в версии Pro у пользователя есть возможность вернуть часть утраченных денег в результате мошеннической схемы. Партнер "билайн бизнес" — АО "АльфаСтрахование" — предоставит пострадавшему возможность вернуть до 25 тысяч рублей, для этого потребуется всего два документа.
Оплату опции производит юридическое лицо. В случае, если в результате мошеннической схемы деньги были списаны с личного счета пользователя-сотрудника этого юрлица, деньги вернут потерпевшему — этому сотруднику.
"Мошеннические схемы превратились в настоящую головную боль для бизнеса: они создают постоянную угрозу доходам, тратят ресурсы предпринимателей. "Виртуальный помощник" блокирует эти угрозы и сокращает посторонние факторы, позволяя бизнесу не отвлекаться на них. "Билайн бизнес" ставит такой подход в создании сервисов на первое место", — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу и развитию основных услуг "билайн бизнес" Сергея Субботина.
Согласно статистическим данным Билайна, "Виртуальный помощник" ежемесячно фильтрует до 3 миллионов нежелательных вызовов. Суммарная длительность разговоров сервиса со спамерами достигает 463 тысяч часов в месяц.
Как писали ранее, южные регионы страны лидируют по числу спам-звонков. За ними следуют ЦФО и Москва. От трети до половины подобных звонков блокируются сразу, а остальные определяются как подозрительные.
*доступно абонентам в платной PRO-версии "Виртуального помощника"
Реклама, ПАО "Вымпелком", ИНН 7713076301, erid: F7NfYUJCUneTSU6LGo93
Реклама, ПАО "Вымпелком", ИНН 7713076301, erid: F7NfYUJCUneTSU6LGo93