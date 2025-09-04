https://ria.ru/20250904/bilayn-2039424002.html

Билайн запустил продажи сим-карт по модели многоуровневого маркетинга

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. ПАО "ВымпелКом" (бренд "Билайн") начал тестировать продвижение телеком-продуктов, где любое физическое лицо или самозанятый гражданин России может стать агентом по продаже сим-карт Билайна и получать вознаграждение за подключение новых абонентов, сообщает пресс-служба оператора.Система вознаграждений включает несколько элементов. Например, за ежемесячные расходы подключенного абонента и разовую выплату за длительность "жизни" абонента. Согласно расчетам компании, один агент, реализующий порядка 20 сим-карт ежемесячно, может заработать до 230 тысяч рублей в течение года. Участники программы также могут привлекать других агентов, выстраивая собственную команду: агент получает до 10% от дохода агентов второго уровня и до 5% — от третьего уровня.Для реализации, на текущий момент, доступны тарифы "Удобный", "Оптимальный" и "Для планшета". Все подключения осуществляются в строгом соответствии с требованиями законодательства, включая проверку паспортных данных и идентификацию личности, а также соблюдение лимитов на количество сим-карт на одно физическое лицо.Проект ориентирован на привлечение агентов из числа сотрудников пунктов выдачи заказов, студентов, региональных предпринимателей, а также людей, уже вовлеченных в агентские каналы — например, в продажу банковских или страховых продуктов. Отдельный фокус сделан на малые населенные пункты, где традиционные каналы продаж ограничены."Мы видим устойчивый интерес к агентским продажам — особенно в регионах, где онлайн и розничные каналы не всегда покрывают спрос. Новая модель позволяет задействовать активное сообщество агентов, расширяя присутствие бренда и увеличивая проникновение телеком-услуг в стране", — прокомментировал директор по управлению партнерским каналом Билайна Роман Прыганов, его слова приводит пресс-служба.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTSUCiu2Z3

